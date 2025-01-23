Сколько ДТП случилось в Барнауле за два дня метелей и гололеда?

22 января в Барнауле начал таять снег на улицах, потом он замерз и образовался гололед. Также город накрыла серьезная метель

23 января 2025, 17:40, Антон Дегтярев

Дорога в Барнауле 22 января / Фото: amic.ru

За 22 января и первую половину 23-го, когда жители Барнаула столкнулись с метелью и гололедом, в городе случилось 33 ДТП. В четырех авариях есть пострадавшие, в том числе двое детей. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.

Так, например, 23 января в 10 утра на проспекте Калинина случился наезд на мальчика 2014 года рождения, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. За рулем автомобиля Toyota Vitz была женщина 1984 г.р. В итоге ребенок получил повреждения, ему оказали помощь в травмпункте, госпитализация не потребовалась.

Отметим, что 22 января в Барнауле была плюсовая температура, снег начал таять, дороги превратились в "грязное месиво". В этот же день Барнаул накрыла сильная метель, которая даже повалила елку перед ТЦ "Галактика". К вечеру случилось похолодание до -9 градусов, ночью 23 января столбики термометров опустились до -16... -18 градусов, из-за чего образовался гололед.

Днем 22 января из-за плохих погодных условий в крае закрывали для движения три дороги регионального значения, а вечером ограничили еще на двух.

23 января на трассе Барнаул – Бийск сохранялась плохая видимость.