Сколько алтайских туристов находится в Турции и планируется ли их эвакуация?

Жители Алтайского края могли улететь в эту страну самостоятельно на регулярных авиарейсах

09 февраля 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Масштабное землетрясение не коснулось туристических районов Турции, поэтому эвакуация алтайских туристов, которые сейчас могут находиться здесь, не планируется. Их жизни ничего не угрожает. Об этом amic.ru сообщила президент АРАТ Евгения Беспалова, уточнив, что не располагает данными о точном количестве наших земляков, но, вероятно, их число минимальное, так как февраль в Турции не самое популярное время для отдыха.

"Землетрясение произошло в горных районах. До Анатолийского побережья доносились лишь его отголоски, никаких разрушений там нет. Если наши алтайские туристы и находятся на побережье, причин для эвакуации нет. Назвать их точное количество невозможно, но, думаю, что оно минимальное. Дело в том, что зимой в этой стране не сезон, сейчас у нас туда нет туров. В этот период туда летят либо "на зимовку", либо те, у кого в Турции есть недвижимость. Сказать, сколько сейчас таких самоорганизованных туристов из Алтайского края хотя бы с вылетом из Новосибирска, невозможно", – говорит Евгения Беспалова.

Эксперт поясняет, что улететь из Новосибирска в Стамбул и Анталью жители Алтайского края могли на регулярных рейсах авиакомпании S7. Но такие билеты люди чаще всего покупают без участия турфирм, соответственно, их учёт АТОР не ведёт. Но даже тот факт, что человек приобрёл билет, не значит, что сейчас он находится в эпицентре событий. Аэропорт Стамбула зачастую выполняет функцию авиахаба – из Сибири туда в основном летят те, кто планирует отдых в третьих странах, объясняет эксперт.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли более 9 тысяч человек, ранены почти 52 тысячи граждан. Над ликвидацией последствий стихийного бедствия работают десятки тысяч специалистов. По данным газеты "Коммерсант", в этой стране сейчас могут находиться до 45 тысяч самостоятельных и организованных российских туристов, но подавляющее большинство из них – вне наиболее пострадавших от землетрясения районов.