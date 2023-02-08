Семья россиян с детьми оказалась под завалами здания в Турции

На место уже выдвинулись спасатели — шансы вызволить их ещё есть

08 февраля 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: ТАСС

В турецкой провинции Хатай под завалами находится семья российских граждан – муж с женой и их дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

Собеседник агентства подчеркнул, что шансы спасти людей есть. Как пишет РИА Новости, на место уже выдвинулись спасатели.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

По последней информации, число жертв возросло в среду до 7 108. Ранения получили 40 910 граждан. Ранее сообщалось, что в результате катаклизма погиб гражданин России, однако его личность не раскрывалась.