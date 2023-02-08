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Семья россиян с детьми оказалась под завалами здания в Турции

На место уже выдвинулись спасатели — шансы вызволить их ещё есть

08 февраля 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В турецкой провинции Хатай под завалами находится семья российских граждан – муж с женой и их дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

Собеседник агентства подчеркнул, что шансы спасти людей есть. Как пишет РИА Новости, на место уже выдвинулись спасатели.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

По последней информации, число жертв возросло в среду до 7 108. Ранения получили 40 910 граждан. Ранее сообщалось, что в результате катаклизма погиб гражданин России, однако его личность не раскрывалась. 

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Комментарии 6

  • Страшно подумать, что будет с "элитарными" человейниками "а-ля у нас тут анталия", скопированными с турецких проектов, которыми "элитарно" застроен сибирский Барнаул, случись здесь землетрясение типа того, что тут уже было несколько лет назад.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сталинка, нет ни одного проекта, скопированного с турецкого, и построенного в Барнауле. Нет ни одного. Все проекты местного производства. И землетрясение было не несколько лет назад, а в 2005 году, то есть почти 2 десятилетия назад. Вот все, что ты говоришь - всё ложь.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • нет ни одного проекта, скопированного с турецкого ***** "Уважаемое" (естественно в жирных кавычках), наберите в поисковике "турецкие застройщики в России". И после некоторого изучения темы даже дилетанту сразу станет очевидно, по чьим технологиям копируются и строятся буквально все "элитарные человейники" с литым бетонным каркасом , панорамным остеклением от пола до потолка и внешними стенами в один силикатный блок и кусок утеплителя из минералваты.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Землетрясение было в 2003
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В 2003 было прям как в Турции?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну хоть кто-то имеет представление, о чем говорит...
    09 февраля, Гость   Ответить
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