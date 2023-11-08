Скончался актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров

Причины ухода из жизни и информация о прощании и дате похорон пока неизвестны

08 ноября 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: ТАСС

Советский и российский актер Анатолий Яббаров, наиболее известный по фильму "Джентльмены удачи", скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Причины ухода из жизни не уточняются. Информация о прощании и похоронах артиста станет известна позднее.

Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Получил звание заслуженного артиста РФ в 1996-м, долгие годы работал в Государственном театре киноактера. В 2011-м был награжден орденом Дружбы.

Снимался в таких фильмах, как "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971) – там он сыграл уголовника Митяя. Также играл в кинолентах "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977) и других.