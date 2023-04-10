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Скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Причиной смерти стало онкологическое заболевание

10 апреля 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет из-за онкологического заболевания. Как пишет РБК, об этом сообщала семья музыканта.

"С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", – заявили близкие гитариста. 

Напомним, что Велландер родился 18 июня 1952 года в Швеции. Уже с детства он проявлял интерес к музыке. В октябре 1972 года музыкант стал членом группы ABBA и принял участие в записи множества хитов.

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