Скутерист оказался в больнице после ДТП с иномаркой в Горно-Алтайске

Мужчина получил перелом ребер и ключицы

20 мая 2026, 12:43, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске днем 19 мая произошло ДТП с участием скутера и легкового автомобиля. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным полиции, авария произошла около 14:40 возле дома № 58 на улице Чорос-Гуркина.

Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница за рулем автомобиля "Тойота Виста" при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспорту, двигавшемуся по главной дороге.

«В результате ее маневра помеха возникла для скутера "Вента БУ49КьюТ-2А", которым управлял 45-летний житель города. Пытаясь избежать столкновения, мужчина потерял управление и опрокинулся на проезжей части», — отметили в ведомстве.

Мужчину с переломами ребер и ключицы доставили в республиканскую больницу.

В отношении автомобилистки возбуждены административные материалы за нарушение правил проезда перекрестков и ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней степени тяжести.