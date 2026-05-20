Скутерист оказался в больнице после ДТП с иномаркой в Горно-Алтайске
Мужчина получил перелом ребер и ключицы
20 мая 2026, 12:43, ИА Амител
В Горно-Алтайске днем 19 мая произошло ДТП с участием скутера и легкового автомобиля. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным полиции, авария произошла около 14:40 возле дома № 58 на улице Чорос-Гуркина.
Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница за рулем автомобиля "Тойота Виста" при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспорту, двигавшемуся по главной дороге.
«В результате ее маневра помеха возникла для скутера "Вента БУ49КьюТ-2А", которым управлял 45-летний житель города. Пытаясь избежать столкновения, мужчина потерял управление и опрокинулся на проезжей части», — отметили в ведомстве.
Мужчину с переломами ребер и ключицы доставили в республиканскую больницу.
В отношении автомобилистки возбуждены административные материалы за нарушение правил проезда перекрестков и ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней степени тяжести.
16:28:19 20-05-2026
Очередная овца за рулем, ну почему бабы некоторые такие, как сядут за руль так дальше носа не видят, принципиально не уступят дорогу, пешеходов не пропускают, парковаться не умеют не то что задним ходом, даже передом.