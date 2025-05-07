Словесная провокация или подготовка атаки? Что стоит за желанием ВСУ омрачить парад Победы

Угрозы Зеленского сочетаются с попытками Трампа присвоить победу во Второй мировой войне

07 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Парад Победы на Красной площади / Фото: kremlin.ru

Отвергнутое Зеленским перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, а также его намеки об угрозах безопасности иностранным политикам, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы, вызывают у наблюдателей опасения об ударах по местам проведения торжеств. Разумеется, российская сторона предпримет все необходимые меры безопасности, чтобы парад и другие мероприятия прошли без сбоев. Впрочем, эти угрозы, вне зависимости от намерений Киева выполнить их, являются очередным этапом ведущейся сегодня мировой информационной войны. Подробности – в материале amic.ru.

"Неадекват с замашками террориста"

Как известно, 3 мая Владимир Зеленский заявил журналистам, что не может гарантировать безопасность зарубежным лидерам, планирующим посетить российскую столицу 9 мая. По его утверждению, представители некоторых государств обратились к нему и попросили, чтобы в праздничный день в Москве "было безопасно".

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", – заявил он.

Как известно, 29 апреля Зеленский заявлял, что российская сторона "правильно переживает" об угрозе проведения парада Победы. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что намеченные торжества, в том числе парад, 9 мая состоятся и все будут за ним "с гордостью наблюдать".

"Словесной провокацией" назвал это заявление зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По словам политика, Зеленский прекрасно понимает, что "в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".

Подобными выпадами, а также отказом от перемирия в честь Дня Победы Зеленский показал свою террористическую и фашистскую суть, заявил РИА Новости лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Администрация Трампа "должна сделать выводы", убежден политик, поскольку команда Байдена взрастила "неадеквата с замашками международного террориста".

"Отвергаю угрозы"

Некоторые из мировых лидеров уже отреагировали на предупреждения Киева – словацкий премьер Роберт Фицо назвал их "неслыханными".

"Я отвергаю такие угрозы. Обеспечение безопасности участников является делом России. Зеленский считает, что его крики заставят делегации зарубежных стран отказаться от визита, но он ошибается. Я как раз собираюсь на празднование 80-й годовщины Победы в Москву. И точка", – заявил он на пресс-конференции.

Военный эксперт Виктор Литовкин сообщил amic.ru, что теоретически ВСУ располагают средствами для нанесения ударов по российской столице:

"Это ракеты Storm Shadow, ударные беспилотники, которые может запускать, в том числе, украинская агентура в нашей стране. Причем ракеты они могут запускать с истребителей, хотя вряд ли мы позволим это сделать. Впрочем, праздник они могут попытаться испортить атаками по Крыму или Севастополю – вовсе не обязательно выбрать целью Москву, Красную площадь. Но главная цель такого заявления – конечно, посеять панику среди наших сограждан, внушить им нервозность".

Грозными заявлениями украинский руководитель проверяет реакцию "вашингтонского обкома", считает депутат Верховной рады Владимир Дубинский (находящийся в настоящее время в СИЗО).

"После подписания договора о минеральном разграблении Украины Зеленский активно тестирует, что ему будет за это позволено со стороны США. Введение санкций против оппозиционных блогеров – один из элементов. Угроза ударить по параду в Москве 9 мая – другой", – написал он в своем телеграм-канале.

Если отношение к Зеленскому со стороны Трампа изменилось в лучшую сторону, "можно попробовать поднять градус эскалации, сорвать мирные переговоры (которых, по сути, и нет) и дальше продолжать войну на истощение, гарантирующую Зеленскому власть", считает Дубинский.

"Оборону уже прощупывают"

Вопросам безопасности во время военных парадов в Москве всегда уделяется повышенное внимание, а в этом году будут предприняты дополнительные меры, учитывая текущую обстановку и угрозы Киева, отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

"Конечно, будет задействовано больше личного состава, систем ПРО, ПВО. Видимо, в работу включатся не только комплексы "Панцирь", но и дроны-перехватчики, которые уже используются, но во время торжеств им предстоит работать на полную мощь. Не исключено, что в ряде точек выставят специальные посты с антидроновыми ружьями. Конечно, активно будет разведка выявлять возможные угрозы", – рассказал он amic.ru.

Александр Перенджиев не сомневается, что угрозы со стороны Киева следует воспринимать серьезно:

"Уже были атаки беспилотниками на город Подольск. Это, без сомнения, идет прощупывание нашей обороны, поиск слабых мест для планирования последующих атак.

Четыре беспилотника были сбиты в подмосковном Подольске 5 мая. На следующий день об уничтожении силами ПВО летевших на Москву 19 беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Виктор Литовкин также обращает внимание на повышенные меры безопасности:

"Москва надежно защищена средствами ПРО, ПВО. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также наверняка укрепят безопасность столицы, в том числе в районе Красной площади. Скажем, многие пассажиры такси обратили внимание, что в центре Москвы часто отключаются навигаторы. Это как раз из-за работы комплексов РЭБ".

Среди предпринимаемых мер безопасности – ограничение работы интернета в Москве в День Победы, соответствующие уведомления приходят жителям столицы от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"7–9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", – говорится в сообщениях.

Кроме того, по данным специальных сервисов, в частности Downdetector, уже 5 мая зафиксированы сбои в работе сотовых операторов "Билайн", МТС, T2.

"Пожилой китаец отменит атаку"

Надо сказать, некоторые боевики в Киеве уже сомневаются, что атака на Россию 9 мая состоится из-за присутствия на Красной площади китайского лидера Си Цзиньпина.

"Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду", – заявил изданию "Страна.ua" бывший командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий.

Аналогичное мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Думаю, в Киеве опасаются, что в случае атаки на парад, на котором будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, Китай может ответить чем-то гораздо более серьезным. Ведь это страна, имеющая большую военную мощь, так что ответ может быть крайне серьезным", – заявила Журова "Ленте".

По ее словам, украинской стороне, конечно, хочется нанести удар по параду Победы, "чтобы показать, что Россия не может обеспечить безопасность".

"Но с другой – в Киеве понимают, что тогда Москва получит только больше союзников. И даже те, кто сохранял нейтралитет, перестанут его придерживаться", – считает депутат.

Московский парад и лондонский междусобойчик

Кстати, ранее телеканал "Звезда", ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщил, что на московском параде может появиться высокопоставленный гость из США.

"Не исключено, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио", – информировало СМИ.

Свои угрожающие заявления Зеленский делает с подачи западных стран, считает Александр Перенджиев:

"Он, безусловно, согласовывает высказывания с Британией, Францией, Германией, Канадой. Лидеры этих государств, конечно, хотели бы видеть Россию в изоляции и минимальное присутствие зарубежных гостей в Москве. Как известно, друзья украинского режима собираются провести в Лондоне такой "победный" междусобойчик, поскольку в Киеве устраивать его не стали".

В качестве идеологического оформления антироссийских угроз украинской стороны Перенджиев назвал заявления Трампа о том, что победа во Второй мировой войне была достигнута "только благодаря Соединенным Штатам".

"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу – это делают все остальные", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Здесь американский президент действует как вор, нечистоплотный бизнесмен, пытающийся присвоить не материальный актив, а идеологический, исторический. И в этом плане он, конечно, весьма опасный политик, поскольку является руководителем ведущей державы мира", – заключил Александр Перенджиев.

*Запрещенная в России и признанная террористической организация