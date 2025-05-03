Зеленский отверг предложение Путина о перемирии ко Дню Победы
Украинский лидер настаивает на прекращении огня на 30 дней
03 мая 2025, 16:30, ИА Амител
Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии на День Победы, пишет "Газета.ру", ссылаясь на украинское СМИ.
"Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней", – сказано в публикации.
В конце апреля Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Российская сторона остановит все боевые действия с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Россия при этом считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отмечали в Кремле.
В Белом доме прокомментировали решение Путина, отметив, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы прекращение огня стало постоянным.
16:37:52 03-05-2025
эх, Вова,Вова... (Зеленский)
Чтоб ты жил долго и счастливо..
Чтоб тебя драли за оба уха, весь день в твой День рождения...
...
А ведь когда-то просто шутил... без жертв среди мирного населения...
09:32:14 04-05-2025
"Украинский лидер настаивает на прекращении огня на 30 дней"... Так кто отверг?