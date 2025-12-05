Сложный и социально направленный. Депутаты прокомментировали бюджет Барнаула на 2026 год

Представители фракций пришли к выводу, что бюджет складывается непростой, но главные задачи он решает

05 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Бюджет Барнаула на 2026 год / Фото: Екатерина Смолихина

Депутаты Барнаульской городской Думы в пятницу, 5 декабря, приняли бюджет на 2026 год. Доходы составят 33,8 млрд рублей, расходы – 35,2 млрд, из которых 62% – на социальные цели.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула Ольги Шерниной, в будущем году доходы увеличиваются на 3,8 млрд рублей к первоначальному плану 2025 года, и на 2,7 млрд рублей – к первому чтению 2026 года.

«Налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объеме 17,6 млрд рублей. К первоначальному плану 2025 года собственные доходы увеличены на 2,2 млрд, к первому чтению – на 274 млн рублей», – доложила председатель.

Дополнительные средства направят на следующие цели:

оплату труда;

обновление общественного транспорта в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни";

капитальный ремонт автодорог в рамках ведомственного проекта "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края";

реконструкцию объектов коммунального хозяйства;

бесплатное питание школьников, в том числе детей из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья;

модернизацию системы образования в рамках национального проекта "Молодежь и дети";

обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственного проекта, ориентированного на отдельные категории граждан;

снижение выбросов загрязняющих веществ в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие";

организацию отдыха и оздоровления детей;

антитеррористическую защиту школ в рамках регионального проекта "Модернизация объектов образования Алтайского края";

на оснащение оборудованием детской школы искусств в рамках нацпроекта "Семья" и регионального проекта "Развитие инфраструктуры в сфере культуры".

В целом в 2026 году город будет участвовать в реализации четырех национальных проектов: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", а также пяти региональных и одном ведомственном.

На развитие общественного транспорта направят 1,9 млрд рублей, в том числе на обновление подвижного состава запланировано более 440 млн рублей. На строительство и ремонт автодорог и тротуаров потратят более 1,1 млрд рублей, в том числе на сельские дороги – 68 млн рублей. На переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено более 900 млн рублей.

Увеличены объемы средств на безопасность: на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях заложено 192 млн рублей (к тому же еще 16 млн получили для школ города из краевого бюджета), в прошлом году было 90 млн.

Как бюджет прокомментировали партии

Представитель КПРФ в БГД Сергей Немчинов отметил, что бюджет отражает важные инициативы фракции. В их числе увеличение средств на строительство объектов дорожной инфраструктуры на 19%, на разработку проектно-сметной документации для организации водоотведения сточных и грунтовых вод в Центральном районе – в 2,7 раза. Так город отреагировал на обращения жителей, сталкивающихся с подтоплениями.

«Тем не менее остаются нерешенными некоторые вопросы. В сфере ЖКХ продолжаются жалобы на протечки трубопроводов, отключения тепла и горячей воды. Это требует увеличения средств на проблемы ЖКХ. Особое внимание необходимо уделить программе расселения из аварийного жилья. Ее реализация пока не удовлетворяет потребности. Многие горожане продолжают жить в домах, не соответствующих стандартам безопасности», – подчеркнул руководитель фракции.

В целом, по его мнению, бюджет города получился "консолидированным, именно таким, каким должен быть – социально направленным".

Глава фракции партии "Новые люди" Никита Федюнин заметил, что бюджет непростой. Но важно, что "все ключевые вопросы и социальные обязательства выполняются".

Представитель "Справедливой России" Захар Торычев сообщил, что фракция предлагала увеличить траты на ремонт оздоровительных лагерей. В итоге финансирование выросло в два раза.

«Благодаря нашему предложению расходы на повышение безопасности дорожного движения теперь больше на 21%, а на озеленение территорий – в полтора раза», – добавил он.

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский согласился с Никитой Федюниным в том, что "бюджет остается непростым".

«У нас сейчас много обязанностей в связи с внешними вызовами перед нашей страной. И эти обязанности мы выполняем в полном объеме», – заявил либерал-демократ.

Руководитель фракции "Единой России" Вячеслав Перерядов отметил, что все предложения парламентариев нашли свое отражение в бюджете.

«Работая над проектом, депутаты убедились в том, что он решает две главные задачи: выполнение всех социальных обязательств и реализация национальных целей», – заключил парламентарий.

В целом все фракции поддержали проект бюджета. Глава города Вячеслав Франк поблагодарил присутствующих за совместный труд и отметил, что нужно теперь подумать не только о том, как потратить, но и о том, как заработать.