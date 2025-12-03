Были утверждены приоритеты по увеличению финансирования на ремонт школ и лагерей, обновление транспорта и улучшение городской среды

03 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

В мэрии Барнаула обсудили ключевые бюджетные расходы на 2026 год / Фото: barnaul.org

В мэрии Барнаула состоялась важная рабочая встреча, на которой были согласованы ключевые направления развития города на ближайшую перспективу. Основными темами стали совместная подготовка городского бюджета на 2026 год и плановый период, а также выстраивание эффективного взаимодействия между администрацией и депутатским корпусом.

В начале встречи руководители фракций поздравили Вячеслава Франка с вручением высокой государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Политики расценили это как признание эффективности работы городской администрации. Глава города, в свою очередь, подчеркнул, что награда является общей заслугой и благодаря совместной работе в непростых условиях город продолжает развиваться.

Детальный отчет о ходе формирования бюджета представила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Ольга Шернина. Она рассказала о конструктивной совместной работе с депутатами всех фракций. По ее словам, в результате диалога удалось заложить в бюджет ряд важных инициатив, отражающих запросы горожан.

Одним из первых было отмечено единогласие по вопросу поддержки детских оздоровительных лагерей. По словам Шерниной, все фракции городской думы поддержали увеличение расходов на ремонт оздоровительных лагерей. В результате на решение этих вопросов финансирование планируется увеличить в два раза.

Также, по предложению фракции "Единая Россия", были на 43% увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилья.

Значительный рост финансирования ожидает и сферу спорта: в следующем году оно станет больше на 15%, в том числе на создание новой муниципальной спортивной школы. Финансирование инициативных проектов жителей города также вырастет на 10%.

Особое внимание, как отметила Шернина, уделяется поддержке общественного транспорта, которая в 2026 году составит 1,9 млрд рублей. В эту сумму входит и более 440 млн рублей, запланированных на обновление подвижного состава с учетом софинансирования из вышестоящих бюджетов.

Вопросы безопасности дорожного движения, поднятые фракциями "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ, также нашли отражение в бюджете: расходы на обустройство новых пешеходных переходов, светофоров, тротуаров и нанесение разметки будут увеличены на 21%.

Укрепила свои позиции и экологическая повестка. Финансирование на озеленение и содержание общественных территорий города вырастет в 1,5 раза. Кроме того, с учетом инициатив фракций "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР в 2,7 раза вырастут расходы на выявление и снос аварийных деревьев. Предложение фракции "Новые люди" об увеличении грантовой поддержки молодежных проектов также было учтено.

Председатель гордумы Галина Буевич отметила позитивную экономическую динамику:

«Депутаты сегодня отмечают рост собственных доходов бюджета и положительно оценивают реализацию масштабных проектов».

Объем поступлений в 2025 году составил 32,8 млрд рублей, что на 2,8 млрд превышает плановые показатели, а на 2026 год прогнозируется 33,8 млрд рублей. Буевич также анонсировала масштабные начинания:

«В следующем году в Барнауле планируют начать строить уникальную школу искусств в Индустриальном районе, а также в планах начать реализацию проекта по реконструкции водопроводных сетей от переулка Зайчанского до ул. Промышленной. И депутаты гордумы готовы оперативно включаться в вопросы реализации этих проектов».

Руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов отметил, что город сегодня активно развивается и, что самое главное, администрация не боится брать ответственность за реализацию масштабных проектов.

Отдельное внимание депутат обратил на то, что в Барнауле впервые создается муниципальная спортивная школа по кикбоксингу.

«Фракция "Единая Россия" всегда активно включена в работу по формированию бюджета города, и мы всегда будем поддерживать администрацию в реализации проектов, направленных на развитие», – заявил Вячеслав Перерядов.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Немчинов поддержал акцент на развитие общественного транспорта, а Никита Федюнин ("Новые люди") указал на важность инфраструктуры для кикшеринга и создания бесплатных точек Wi-Fi.

Захар Торычев, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду", поблагодарил администрацию города за взаимодействие, отметив, что предложения фракции слышат и они находят отражение в бюджете. А Алексей Скосырский, руководитель фракции ЛДПР, в свою очередь, констатировал, что благодаря эффективной совместной работе администрации и депутатского корпуса Барнаул значительно продвинулся вперед по качеству развития и комфорту, что видят горожане.

Подводя итоги, Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за конструктив и обозначил общую большую цель.