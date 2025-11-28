"Задача найти ресурсы". Как в Алтайском крае принимали бюджет на 2026 год

Все депутаты, кроме КПРФ, поддержали документ

27 ноября 2025 года депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли бюджет на 2026 год. В результате обсуждений и внесения предложений, большинство депутатов поддержали проект бюджета, несмотря на некоторые воздержания и критические замечания по ряду вопросов. Депутаты от оппозиции выразили недовольство недофинансированием ряда отраслей, но в целом сошлись на том, что в такой экономической ситуации лучше уже и не придумаешь.

Москва дала еще денег

Доходы краевого бюджета на 2026 год составят 204,8 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Основные бюджетообразующие поступления – как всегда за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций и акцизов. А также денег из федерального бюджета – 71 млрд рублей. При этом между первым и вторым чтениями главный финансовый документ планово пополнился на 5,7 млрд рублей из вышестоящей казны.

«В результате увеличения этих поступлений мы смогли увеличить расходы на поддержку социальных программ и повышение заработной платы», – сообщил депутатам министр финансов Данил Ситников.

Кроме того, в 2026 году проиндексируют социальные выплаты гражданам на 4% и в части оплаты жилищно-коммунальных услуг на 9,4%. Также предусмотрена индексация заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с ростом минимального размера оплаты труда на 20,7%.

Спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что в следующем году необходимо продолжить работу над увеличением заработной платы всем бюджетникам.

«Задача в течение следующего года найти ресурсы, чтобы дифференцированно и пропорционально поднять зарплату всем работникам бюджетной сферы. Пока ее рост запланирован в пределах чуть более 7%», – добавил он.

Также в бюджете предусмотрены значительные расходы на социальную политику (63,5 млрд рублей), образование (60,9 млрд) и здравоохранение (20,6 млрд рублей), дорожный фонд составит почти 30 млрд. В целом расходы запланированы на уровне 218,8 млрд рублей, а дефицит бюджета составит 13,9 млрд рублей.

Критикуете – предлагайте

Кроме учета дополнительных средств из федерального бюджета ко второму чтению главный финансовый документ скорректировали под поправки от фракций.

«Всего поступило 102 предложения на общую сумму 8,6 млрд рублей. Это меньше, чем в прошлом году, но стоит отметить рациональный подход наших коллег к распределению бюджетных средств с учетом реальных событий и тех задач, которые нам необходимо решать», – рассказал глава комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.

Депутаты проделали большую работу по доработке бюджета и увеличению расходов на социальную сферу, добавил Александр Романенко. Рабочая группа поддержала 80% предложений. Большая часть средств будет направлена на поддержку молодежи и ветеранов, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также на улучшение работы местных органов власти.

"Социалка" – в приоритете

Среди принятых предложений – инициативы от ЛДПР.

«Наши предложения по улучшению материально-технической базы спортивных объектов были учтены, что позитивно скажется на развитии массового спорта. Однако средств на это направление все равно еще недостаточно», – сказал глава фракции либерал-демократов Владимир Семенов.

ЛДПР поддержала проект бюджета. Семенов положительно оценил увеличение расходов на дорожный фонд, здравоохранение и образование. И, конечно, на социальные нужды.

О важности социального обеспечения сказал и глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

«Для нас важно, чтобы бюджет сохранял социальную направленность. Почти 70% расходов (150 млрд рублей. – Прим. ред.) идут на социальные обязательства, и это, безусловно, важно для наших граждан», – подчеркнул социалист.

Он также отметил, что были учтены предложения по поддержке физкультуры и спорта, увеличению средств на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, а также выплатам чернобыльцам.

Однако фракция выразила недовольство тем, что власти не нашли применения их инициативе по увеличению заработной платы для работников бюджетной сферы.

«Мы предложили увеличить зарплату на 10%, но бюджет предусматривает лишь 7%, что, по нашему мнению, недостаточно», – добавил Молотов.

"Справедливая Россия" бюджет также поддержала.

"За" голосовали и "Коммунисты России". Глава фракции Сергей Малинкович, конечно, отметил, что бюджет не идеален, что не все предложения КР власти учли. Но признал, что в условиях СВО вариантов было немного.

«Бюджет такой, какой он есть. Мы его без всякого восторга поддерживаем, потому что мы прекрасно понимаем – военное время», – отметил Малинкович.

Да. И без но

Исключительно в поддержку проекта казны традиционно высказались и единороссы. Глава фракции ЕР Сергей Приб заявил, что власти удалось сверстать стабильный бюджет даже в условиях экономической неопределенности.

«Мы прогнозировали наступление напряженных времен. Экономика региона, как и всей страны, столкнулась с серьезными вызовами. Фракция "Единая Россия" поддерживает бюджет, который позволяет решить ключевые задачи региона, такие как поддержка участников СВО, повышение заработной платы и развитие социальной инфраструктуры», – сказал Приб.

Кстати, правительство учло все предложение фракции.

Депутат АКЗС Елена Хрусталева, которая не входит ни в какое депутатское объединение, оценивала бюджет как врач, преподаватель и пенсионер. Траты на здравоохранение и образование, поддержка молодых кадров, выплаты ветеранам труда – и как за это можно не голосовать, возмутилась она.

«Я хочу обратиться к господам капээрэфовцам. В то время, когда страна противостоит существенным угрозам существования, когда нам надо сплотиться и вместе преодолевать трудности, вы продолжаете воздерживаться. От чего вы воздерживаетесь, от какого бюджета, от бюджета социальной направленности? Тем самым вы продолжаете проявлять свой деструктивный подход», – заявила Хрусталева.

Все равно не поддержим

Представитель КПРФ на сессии выступал первым. Но позиция по голосованию осталась в меньшинстве: 14 коммунистов воздержались, остальные 48 депутатов были "за". Впрочем, КПРФ уже не так категорична, как несколько лет назад, когда фракция вообще голосовала против бюджета.

Депутат от партии Антон Арцибашев выразил недовольство тем, что не были учтены три ключевых предложения фракции: субсидирование сельских автобусных маршрутов, увеличение выплат для работников культуры и здравоохранения, а также восстановление ночных выплат для медиков.

«Мы предложили дополнительные средства на субсидирование нерентабельных автобусных маршрутов, которые важны для жителей сельских районов, но эти предложения не были учтены. У нас люди, как крепостные, – элементарные блага цивилизации становятся недостижимы для многих жителей края», – сказал он.

Также он раскритиковал власти за сокращение расходов на здравоохранение, культуру и спорт в сравнении с прошлым годом. Но бюджет, как уже было отмечено, приняли решением большинства.