Слуцкий призвал не ограничивать права детей на переход в 10-й класс

Лидер ЛДПР заявил, что за десять лет доля школьников, идущих в старшую школу, снизилась с 55,7 до 42,7%

21 мая 2026, 15:02, ИА Амител

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи со старшеклассниками в Уфе заявил ТАСС, что нельзя ограничивать права детей на переход в 10-й класс ради увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы, в том числе на основании результатов ОГЭ.

«Недопустимо искусственно увеличивать число поступающих в колледжи и техникумы за счет ограничения права обучающихся на продолжение обучения в 10-м классе. Результаты ОГЭ не могут являться самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в 10–11-е классы даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов», — сказал Слуцкий.

По его словам, за последние десять лет доля школьников, переходящих в 10–11-е классы, снизилась с 55,7 до 42,7%. Парламентарий считает, что причина — искусственные барьеры при переходе в старшую школу.

«ЛДПР предлагает исключить любые барьеры при приеме в 10–11-е классы, обеспечив общедоступное и бесплатное образование, гарантируемое законом об образовании. Государство должно обеспечить равные возможности получения полного школьного образования», — подчеркнул он.

Слуцкий также предложил закрепить обязанность региональных и муниципальных властей обеспечивать выпускникам 9-х классов возможность продолжения обучения — либо в 10-м классе, либо на бюджетной основе в колледже.

Кроме того, он выступил за комплексный подход к индивидуальному отбору в профильные классы с участием представителей родительского сообщества.