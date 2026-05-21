Слуцкий призвал не ограничивать права детей на переход в 10-й класс
Лидер ЛДПР заявил, что за десять лет доля школьников, идущих в старшую школу, снизилась с 55,7 до 42,7%
21 мая 2026, 15:02, ИА Амител
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи со старшеклассниками в Уфе заявил ТАСС, что нельзя ограничивать права детей на переход в 10-й класс ради увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы, в том числе на основании результатов ОГЭ.
«Недопустимо искусственно увеличивать число поступающих в колледжи и техникумы за счет ограничения права обучающихся на продолжение обучения в 10-м классе. Результаты ОГЭ не могут являться самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в 10–11-е классы даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов», — сказал Слуцкий.
По его словам, за последние десять лет доля школьников, переходящих в 10–11-е классы, снизилась с 55,7 до 42,7%. Парламентарий считает, что причина — искусственные барьеры при переходе в старшую школу.
«ЛДПР предлагает исключить любые барьеры при приеме в 10–11-е классы, обеспечив общедоступное и бесплатное образование, гарантируемое законом об образовании. Государство должно обеспечить равные возможности получения полного школьного образования», — подчеркнул он.
Слуцкий также предложил закрепить обязанность региональных и муниципальных властей обеспечивать выпускникам 9-х классов возможность продолжения обучения — либо в 10-м классе, либо на бюджетной основе в колледже.
Кроме того, он выступил за комплексный подход к индивидуальному отбору в профильные классы с участием представителей родительского сообщества.
15:37:50 21-05-2026
заканчиваем 9й класс. и в шоке от ситуации. Да, сын троешник, и оказывается троешникам некуда идти. колледжи если папка не погиб на СВО то только на платной основе, и места ограничены и средний балл аттестата от 3,9 баллов. Остальных всех куда? на улицу? в 10й класс берут только хорошистов и отличников и по усмотрению учителей.
То есть даже платно - ребенка некуда пристроить, кроме узкого списка профессий, готовы в любом возрасте на БПЛА и всяких дронов, чтобы после учебы сразу на убой.
Что ж за время то настало, народ, проснитесь, вы что с образованием натворили!!!
16:09:01 21-05-2026
Гость (15:37:50 21-05-2026) заканчиваем 9й класс. и в шоке от ситуации. Да, сын троешник... А девять лет до этого то, что ваш сын - троешник, вас никак не беспокоило? Видимо сын так хотел учиться что кушать не мог, а учиться ему не давали? Халява имеет пределы, а за свой выбор нужно уметь отвечать и это как раз нормально.
11:12:56 22-05-2026
Гость (16:09:01 21-05-2026) А девять лет до этого то, что ваш сын - троешник, вас никак ... не всем дано быть отличником, и очкариком, и как говорится не судите и не судимы будете. А кто то уже в школьные годы имел опыт работы, занимался спортом и думал о здоровье а не о порче зрения над учебником бесполезной литературы.
19:46:14 21-05-2026
Гость (15:37:50 21-05-2026) заканчиваем 9й класс. и в шоке от ситуации. Да, сын троешник... Ну кочегары , дворники и рабочие по вывозу мусора тоже нужны. Такова селяви.