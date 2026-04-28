Депутат Смолин назвал минусы перехода школьников в колледжи после девятого класса
По словам депутата Госдумы, главная причина перехода в колледжи — желание молодежи быстрее начать работать и зарабатывать
28 апреля 2026, 13:29, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с "Лентой.ру" обратил внимание на существенные изменения в образовательных траекториях школьников: если в советский период 50–70% учащихся после 9‑го класса продолжали обучение в 10‑м, то сегодня большинство выбирает колледжи и техникумы.
Депутат проанализировал причины такой тенденции и указал на ее потенциальные негативные последствия. По словам Смолина, главная причина перехода в колледжи — желание молодежи быстрее начать работать и зарабатывать, что особенно актуально для семей с невысокими доходами.
Вторая важная причина связана с ЕГЭ: школьники и их родители стремятся избежать затрат времени, сил и денег на подготовку к экзамену. Депутат привел оценочные данные: только в 2024 году расходы семей на репетиторов для подготовки к ЕГЭ достигали примерно 450 миллиардов рублей — и это расчет по самым низким расценкам, а сейчас суммы еще выросли.
Хотя многие в профильном министерстве считают массовый переход молодежи в колледжи положительной тенденцией, Смолин с этим не согласен и выделяет несколько рисков. Так, в колледжах значительно меньше общеобразовательных предметов, что влияет на широту знаний выпускников.
Как правило, в ведущие инженерные и медицинские вузы поступают абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, окончившие 11 классов. Выпускникам колледжей, желающим поступить на непрофильные направления в такие вузы, добиться аналогичных результатов гораздо сложнее.
Также Смолин отметил, что в советское время система технического образования не испытывала недостатка в студентах, тогда как сейчас ряд вузов с трудом набирает первокурсников на востребованные в стране инженерные направления.
В завершение депутат высказал мнение, что оптимальное соотношение должно быть как минимум 50 на 50%: половина выпускников 9‑х классов продолжает обучение в школе, другая — идет в колледжи. По его словам, такой подход, аналогичный советской практике, обеспечил бы более широкий выбор квалифицированных специалистов в будущем и снизил риск ранней профессиональной ошибки — ведь, как считает Смолин, выбор профиля после 9‑го класса часто оказывается необдуманным. Ранее сообщалось, что стоимость подготовки к ЕГЭ по одному предмету достигла 450 тысяч рублей.
14:10:52 28-04-2026
В советское время учащиеся шли учиться после восьмого класса в училище и техникумы. Образование было сильнее и доступнее. Со слов депутата видно какое образование, если не знает после какого класса шли учиться в училище и техникум.....
14:38:39 28-04-2026
Гость (14:10:52 28-04-2026) В советское время учащиеся шли учиться после восьмого класса...
"Образование было сильнее"
Кто такой Слава КПСС?
14:31:27 28-04-2026
Стране нужны рабочие руки, а не экономисты с юристами. А умный ребенок, который захочет и потянет после колледжа поступит в ВУЗ и получит высшее образование. Как и раньше было.
15:37:22 28-04-2026
стране нужны технари инженеры с высшим образованием, тут вам и ИИ и робототехника и новые технологии и реальный производственный сектор.
18:05:02 28-04-2026
Мои два ребенка отучились в техникуме. Один в 2016 году закончил, второй в 2024 году. После техникума у ребенка уже есть специальность и диплом об образовании. Оба поступили в ВУЗы без проблем. Один отучился, второй учится. С детьми решили единогласно не тратить жизненное время на дрессировку к ЕГЭ (а два последних года обучения в школе только этим и занимаются, два года готовят к сдаче ЕГЭ), а получить профессию, потом пойти в ВУЗ и повышать квалификацию. Также появляется время для подработки или работы по желанию. Время сегодня дорого, жизнь коротка и нет смысла тратить её на бессмысленную зубрежку и постоянный стресс.