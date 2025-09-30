Александр Берестенников отметил, что в любой профессии есть "нехорошие моменты", но работу, которая спасает жизни, необходимо любить

30 сентября 2025, 12:29, ИА Амител

Чтобы вырастить хороших врачей, не нужны строгие нотации или принуждение, главное – самому гореть своей работой и тогда молодое поколение медиков будет тянуться за старшим. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал главный врач БСМП-2, главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников.

Он подчеркнул, что когда молодым специалистам демонстрировать усталость и раздражение – у них будут негативные впечатления. А если демонстрировать любовь к профессии и заботу о пациентах – вырастут такие же увлеченные врачи.

Берестенников рассказал, как провел свою первую операцию, – это было ножевое ранение в сердце.

«Это ощущение, когда ты держишь живое сердце в руке, а второй рукой пытаешься шить, а сердце сокращается и нужно попасть в этот ритм. Завязываешь узлы, и на твоих глазах кровотечение останавливается, сердце замирает на какой-то момент. Ты думаешь, что-то не получилось. А потом оно начинает биться. После операции человек начинает дышать. Я был один из самых счастливых людей на земле, потому что получилось спасти жизнь человека», – рассказал главврач БСМП № 2.

Он подчеркнул, что "смена растет примером", и если врач любит свою работу, то за ним будет тянуться молодежь.