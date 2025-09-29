Главврач барнаульской БСМП №2 предупредил об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Специалист отметил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий

29 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В барнаульской больнице скорой медицинской помощи № 2 зафиксирована вспышка клостридиальной инфекции – более 20 пациентов поступили с тяжелыми кишечными поражениями. Как сообщил главный врач медучреждения Александр Берестенников, ранее случаи заражения этой инфекцией были крайне редки, но сейчас ситуация изменилась.

Медик объяснил механизм развития инфекции:

«Прием антибиотиков широкого спектра действия уничтожает не только патогенные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. Освободившуюся нишу занимает клостридия, устойчивая к большинству антибиотиков. Ее токсины вызывают тяжелое воспаление кишечника».

Врач подчеркнул, что бесконтрольный прием антибиотиков способствует формированию устойчивости бактерий:

«Возбудители мутируют, и потом мы удивляемся, почему обычная царапина превращается в незаживающую язву, а пневмония не поддается лечению».

Рекомендации от главврача:

перед приемом антибиотиков убедиться в бактериальной природе инфекции;

сдать общий и биохимический анализы крови;

принимать антибиотики только по назначению врача;

не прерывать курс лечения даже при улучшении состояния;

пройти полный назначенный курс для предотвращения рецидивов.

Специалист предупредил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий, что создает дополнительные риски для здоровья пациентов.