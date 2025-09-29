НОВОСТИЗдоровье

Главврач барнаульской БСМП №2 предупредил об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Специалист отметил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий

29 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В барнаульской больнице скорой медицинской помощи № 2 зафиксирована вспышка клостридиальной инфекции – более 20 пациентов поступили с тяжелыми кишечными поражениями. Как сообщил главный врач медучреждения Александр Берестенников, ранее случаи заражения этой инфекцией были крайне редки, но сейчас ситуация изменилась.

Медик объяснил механизм развития инфекции:

«Прием антибиотиков широкого спектра действия уничтожает не только патогенные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. Освободившуюся нишу занимает клостридия, устойчивая к большинству антибиотиков. Ее токсины вызывают тяжелое воспаление кишечника».

Врач подчеркнул, что бесконтрольный прием антибиотиков способствует формированию устойчивости бактерий:

«Возбудители мутируют, и потом мы удивляемся, почему обычная царапина превращается в незаживающую язву, а пневмония не поддается лечению».

Рекомендации от главврача:

  • перед приемом антибиотиков убедиться в бактериальной природе инфекции;

  • сдать общий и биохимический анализы крови;

  • принимать антибиотики только по назначению врача;

  • не прерывать курс лечения даже при улучшении состояния;

  • пройти полный назначенный курс для предотвращения рецидивов.

Специалист предупредил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий, что создает дополнительные риски для здоровья пациентов.

Барнаул Здоровье

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

20:13:06 29-09-2025

А как вовремя а не на следующей неделе попасть к доктору. Эта светила там не знает? И это хорошо если за это время симптомы не прошли или в глубь не убежали хоть есть что показать. Тут ещё и анализы через три дня талончик есть, будите.?Да нет оно уже само отвалилось. Теперь будем,"плохозаживлять"

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:15 29-09-2025

И чо теперь, не есть куриц, свинину, говядину, рыбу? Они все напичканы антибиотиками. Через них мы ежедневно в принудительном порядке получаем лекарства.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:55 30-09-2025

Гость (21:08:15 29-09-2025) И чо теперь, не есть куриц, свинину, говядину, рыбу? Они все... Они тоже болели?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров