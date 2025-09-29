Главврач барнаульской БСМП №2 предупредил об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
Специалист отметил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий
29 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
В барнаульской больнице скорой медицинской помощи № 2 зафиксирована вспышка клостридиальной инфекции – более 20 пациентов поступили с тяжелыми кишечными поражениями. Как сообщил главный врач медучреждения Александр Берестенников, ранее случаи заражения этой инфекцией были крайне редки, но сейчас ситуация изменилась.
Медик объяснил механизм развития инфекции:
«Прием антибиотиков широкого спектра действия уничтожает не только патогенные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. Освободившуюся нишу занимает клостридия, устойчивая к большинству антибиотиков. Ее токсины вызывают тяжелое воспаление кишечника».
Врач подчеркнул, что бесконтрольный прием антибиотиков способствует формированию устойчивости бактерий:
«Возбудители мутируют, и потом мы удивляемся, почему обычная царапина превращается в незаживающую язву, а пневмония не поддается лечению».
Рекомендации от главврача:
-
перед приемом антибиотиков убедиться в бактериальной природе инфекции;
-
сдать общий и биохимический анализы крови;
-
принимать антибиотики только по назначению врача;
-
не прерывать курс лечения даже при улучшении состояния;
-
пройти полный назначенный курс для предотвращения рецидивов.
Специалист предупредил, что преждевременная отмена препаратов приводит к развитию устойчивости у выживших бактерий, что создает дополнительные риски для здоровья пациентов.
20:13:06 29-09-2025
А как вовремя а не на следующей неделе попасть к доктору. Эта светила там не знает? И это хорошо если за это время симптомы не прошли или в глубь не убежали хоть есть что показать. Тут ещё и анализы через три дня талончик есть, будите.?Да нет оно уже само отвалилось. Теперь будем,"плохозаживлять"
21:08:15 29-09-2025
И чо теперь, не есть куриц, свинину, говядину, рыбу? Они все напичканы антибиотиками. Через них мы ежедневно в принудительном порядке получаем лекарства.
06:20:55 30-09-2025
Гость (21:08:15 29-09-2025) И чо теперь, не есть куриц, свинину, говядину, рыбу? Они все... Они тоже болели?