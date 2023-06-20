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Смерть еще одного пенсионера в новосибирском пансионате "скрывали" 11 дней

Ранее в учреждении скончался 77-летний пациент, а до этого там избили 98-летнего ветерана ВОВ

20 июня 2023, 18:06, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родственников скончавшейся
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родственников скончавшейся

В Новосибирске в скандальном частном доме для престарелых умерла 94-летняя пенсионерка, тело которой отправили в морг, а после 11 дней держали в неведении родственников, пишет "КП-Новосибирск".

Женщина сама попросила найти хороший пансионат. Выбрали учреждение в центре города, где родным пообещали постоянную связь, но ничего этого не было. В какой-то момент внучка "оборвала трубки", после этого в пансионате признались, что бабушка умерла.

Примечательно, что менеджер пансионата заверяла, что с пенсионеркой все хорошо и есть только одна проблема – она мало ест. В это время тело женщины уже неделю находилось в морге.

"Как она жила предыдущие 20 дней в пансионате? Может, у нее приступ был и они не вызвали скорую? Мы не понимаем, почему от нас скрывали", – недоумевает внучка.

Сейчас родственница скончавшейся пенсионерки готовит заявление в прокуратуру.

Ранее в этом пансионате избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, в учреждении проводили прокурорскую проверку. Накануне в этом же учреждении умер пенсионер: буквально за неделю полковник в отставке из нормального пациента превратился в "овощ" и умер.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 4

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Гость

18:43:27 20-06-2023

Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельню тиканула. Не домом престарелых прокурорские должны заниматься, а выводком этих ветеранов.

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Анна

12:34:19 21-06-2023

Гость (18:43:27 20-06-2023) Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельн... Не суди и не судим будешь. Вы понятия не имеете о ситуации, но свои тошнотворные комментарии обязательно вставили.

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Гость

12:43:08 21-06-2023

Гость (18:43:27 20-06-2023) Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельн... разные бывают ситуации. Возможно бабушке нужен профессиональны круглосуточный уход. Просто нужно к выбору пансионата ответственно подходить. Я знала бабушку, которая 15 лет в пансионате прожила.

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Светлана

16:04:12 21-06-2023

94-летний человек умер. Это нормально, никто не живёт вечно. А что врали, так это всегда плохо((

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