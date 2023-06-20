Смерть еще одного пенсионера в новосибирском пансионате "скрывали" 11 дней

Ранее в учреждении скончался 77-летний пациент, а до этого там избили 98-летнего ветерана ВОВ

20 июня 2023, 18:06, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родственников скончавшейся

В Новосибирске в скандальном частном доме для престарелых умерла 94-летняя пенсионерка, тело которой отправили в морг, а после 11 дней держали в неведении родственников, пишет "КП-Новосибирск".

Женщина сама попросила найти хороший пансионат. Выбрали учреждение в центре города, где родным пообещали постоянную связь, но ничего этого не было. В какой-то момент внучка "оборвала трубки", после этого в пансионате признались, что бабушка умерла.

Примечательно, что менеджер пансионата заверяла, что с пенсионеркой все хорошо и есть только одна проблема – она мало ест. В это время тело женщины уже неделю находилось в морге.

"Как она жила предыдущие 20 дней в пансионате? Может, у нее приступ был и они не вызвали скорую? Мы не понимаем, почему от нас скрывали", – недоумевает внучка.

Сейчас родственница скончавшейся пенсионерки готовит заявление в прокуратуру.

Ранее в этом пансионате избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, в учреждении проводили прокурорскую проверку. Накануне в этом же учреждении умер пенсионер: буквально за неделю полковник в отставке из нормального пациента превратился в "овощ" и умер.