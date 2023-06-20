Смерть еще одного пенсионера в новосибирском пансионате "скрывали" 11 дней
Ранее в учреждении скончался 77-летний пациент, а до этого там избили 98-летнего ветерана ВОВ
20 июня 2023, 18:06, ИА Амител
В Новосибирске в скандальном частном доме для престарелых умерла 94-летняя пенсионерка, тело которой отправили в морг, а после 11 дней держали в неведении родственников, пишет "КП-Новосибирск".
Женщина сама попросила найти хороший пансионат. Выбрали учреждение в центре города, где родным пообещали постоянную связь, но ничего этого не было. В какой-то момент внучка "оборвала трубки", после этого в пансионате признались, что бабушка умерла.
Примечательно, что менеджер пансионата заверяла, что с пенсионеркой все хорошо и есть только одна проблема – она мало ест. В это время тело женщины уже неделю находилось в морге.
"Как она жила предыдущие 20 дней в пансионате? Может, у нее приступ был и они не вызвали скорую? Мы не понимаем, почему от нас скрывали", – недоумевает внучка.
Сейчас родственница скончавшейся пенсионерки готовит заявление в прокуратуру.
Ранее в этом пансионате избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, в учреждении проводили прокурорскую проверку. Накануне в этом же учреждении умер пенсионер: буквально за неделю полковник в отставке из нормального пациента превратился в "овощ" и умер.
18:43:27 20-06-2023
Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельню тиканула. Не домом престарелых прокурорские должны заниматься, а выводком этих ветеранов.
12:34:19 21-06-2023
Гость (18:43:27 20-06-2023) Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельн... Не суди и не судим будешь. Вы понятия не имеете о ситуации, но свои тошнотворные комментарии обязательно вставили.
12:43:08 21-06-2023
Гость (18:43:27 20-06-2023) Хороши внучка и жучка что столетняя бабка от них в богодельн... разные бывают ситуации. Возможно бабушке нужен профессиональны круглосуточный уход. Просто нужно к выбору пансионата ответственно подходить. Я знала бабушку, которая 15 лет в пансионате прожила.
16:04:12 21-06-2023
94-летний человек умер. Это нормально, никто не живёт вечно. А что врали, так это всегда плохо((