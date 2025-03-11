СМИ: предполагаемый убийца Николая Онищенко был фигурантом дела о мошенничестве
Однако связь между делом о мошенничестве и трагедией еще не доказана: мотивы совершения преступления определят при расследовании убийства
11 марта 2025, 09:25, ИА Амител
Управление Следственного комитета по Алтайскому краю расследует дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества при ведении финансово-хозяйственной деятельности в завьяловском МУП "ОДС ЛОК" (Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе). До недавнего времени эту организацию возглавлял Анатолий Фенин, предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко. Уголовное дело возбудили еще до убийства. Об этом сообщает "Толк".
"Таким образом, в Следкоме подтвердили многочисленные комментарии по этому поводу жителей и родных Фенина и назвали конкретную статью УК. Однако подробностей в ведомстве не сообщили, сославшись на интересы следствия", – отмечает издание.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. Его предполагаемый убийца Анатолий Фенин после произошедшего попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.
"На вопрос, есть ли связь между делом о мошенничестве и трагедией, в Следкоме сообщили, что мотивы и причины совершения преступления будут определены при расследовании дела об убийстве", – уточняет "Толк".
Издание отмечает, что фабула нарушений может быть связана с работой предприятия "ОДС ЛОК" в 2019–2021 годах. Ранее соответствующие претензии к ней предъявлял прокурор Завьяловского района в гражданском суде.
Как пишет "Толк", акционерное общество "ОДС ЛОК" занималось предоставлением туристических услуг на Завьяловских озерах. Алтайкрайимущество еще в 2015 году передало ему в аренду без торгов несколько гектаров земли в заказнике "Завьяловский". На этой территории можно было размещать нестационарные гостевые домики.
В 2019–2021 годах ОДС ЛОК сдавала 14 физическим лицам в субаренду "места для длительной парковки" на летний сезон. На этих площадках 14 предпринимателей разместили 170 домиков, которые снимали туристы. При этом, согласно договору аренды, МУП не имело права сдавать землю в субаренду без согласия Алтайкрайимущества. В конце 2021 года предприниматели передали свои домики "в безвозмездное пользование ОДС ЛОК на неопределенный срок". Суд счел, что отношения субаренды таким образом фактически прекратились, а значит, больше не нарушаются интересы государства в лице Алтайкрайимущества.
09:27:57 11-03-2025
Он и в Кеннеди стрелял ?
09:56:03 11-03-2025
Все. все умерли. хватит мусолить.
10:01:45 11-03-2025
Гость (09:56:03 11-03-2025) Все. все умерли. хватит мусолить.... следствие так не думает...
10:10:33 11-03-2025
Гость (10:01:45 11-03-2025) следствие так не думает...... А что это изменит?? осудят, посадят?
11:56:41 11-03-2025
Гость (10:10:33 11-03-2025) А что это изменит?? осудят, посадят?... дело закрыть надо...
10:08:23 11-03-2025
Сейчас органы начнут отмазывать одного и очернять другого
10:08:53 11-03-2025
Вот так по немного очищается власть на местах
10:18:13 11-03-2025
А сам онищщщенко не с ним в одной связке был? Сейчас на мёртвого легко все свалить, дабы не пятнать "честь" мундира
12:09:49 11-03-2025
Соглашусь с вами ,эта была очень плотная связка и в какой то момент кому то захотелось больше ,а кому ,конечно у кого статус повыше и зашло это между ними далеко ,что послужило причиной трагедии .
12:15:43 11-03-2025
Урок всем. Не расслабляйся!
14:10:17 11-03-2025
Меня мучают смутные сомнения, а всё ли там было по закону? Ведь, если работают на основании законодательных актов, всё честно и открыто, могла ли возникнуть такая ситуация? Ну ведь не беспредельщики же они, так выяснять отношения.
14:33:27 11-03-2025
О чем вы говорите ,какая честность и открытость ,если бы это было ,то такой трагедии не случилось ,этот случай и выводит как раз на беспредел . Это ещё раз говорит о том ,что власть на всех уровнях коррумпирована ,деньги и деньги вот смысл чиновника в кресле .
20:59:58 11-03-2025
Гость (14:33:27 11-03-2025) О чем вы говорите ,какая честность и открытость ,если бы это... А если еще и в мундире ...
14:29:36 11-03-2025
Всех собак на мужика свешают?