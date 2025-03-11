СМИ: предполагаемый убийца Николая Онищенко был фигурантом дела о мошенничестве

Однако связь между делом о мошенничестве и трагедией еще не доказана: мотивы совершения преступления определят при расследовании убийства

11 марта 2025, 09:25, ИА Амител

Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю расследует дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества при ведении финансово-хозяйственной деятельности в завьяловском МУП "ОДС ЛОК" (Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе). До недавнего времени эту организацию возглавлял Анатолий Фенин, предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко. Уголовное дело возбудили еще до убийства. Об этом сообщает "Толк".

"Таким образом, в Следкоме подтвердили многочисленные комментарии по этому поводу жителей и родных Фенина и назвали конкретную статью УК. Однако подробностей в ведомстве не сообщили, сославшись на интересы следствия", – отмечает издание.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. Его предполагаемый убийца Анатолий Фенин после произошедшего попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.

"На вопрос, есть ли связь между делом о мошенничестве и трагедией, в Следкоме сообщили, что мотивы и причины совершения преступления будут определены при расследовании дела об убийстве", – уточняет "Толк".

Издание отмечает, что фабула нарушений может быть связана с работой предприятия "ОДС ЛОК" в 2019–2021 годах. Ранее соответствующие претензии к ней предъявлял прокурор Завьяловского района в гражданском суде.

Как пишет "Толк", акционерное общество "ОДС ЛОК" занималось предоставлением туристических услуг на Завьяловских озерах. Алтайкрайимущество еще в 2015 году передало ему в аренду без торгов несколько гектаров земли в заказнике "Завьяловский". На этой территории можно было размещать нестационарные гостевые домики.

В 2019–2021 годах ОДС ЛОК сдавала 14 физическим лицам в субаренду "места для длительной парковки" на летний сезон. На этих площадках 14 предпринимателей разместили 170 домиков, которые снимали туристы. При этом, согласно договору аренды, МУП не имело права сдавать землю в субаренду без согласия Алтайкрайимущества. В конце 2021 года предприниматели передали свои домики "в безвозмездное пользование ОДС ЛОК на неопределенный срок". Суд счел, что отношения субаренды таким образом фактически прекратились, а значит, больше не нарушаются интересы государства в лице Алтайкрайимущества.