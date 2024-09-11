СМИ: Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на борьбу с VPN-сервисами

В результате обновления ТСПУ эффективность ограничения к средствам обхода блокировок увеличится до 96%

11 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Интернет-оборудование / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор (РКН) планирует потратить почти 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов. Как сообщает Forbes со ссылкой на данные федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", новое оборудование и программное обеспечение позволит ведомству эффективнее ограничивать доступ к VPN-сервисам.

В период с 2025 по 2030 год РКН планирует модернизировать старые и внедрить новые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Они устанавливаются на сетях провайдеров для отслеживания и блокирования запрещенного трафика.

В документе поясняют, что обновление системы необходимо из-за развития сетей и роста трафика. Предполагается, что деньги на обновление выделят из федерального бюджета в течение пяти лет. Развитие позволит увеличить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%.

В пресс-службе РКН уточнили, что оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается ежегодно, поскольку сети операторов развиваются. Сами технические средства должны соответствовать их изменениям.