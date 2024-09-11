СМИ: Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на борьбу с VPN-сервисами
В результате обновления ТСПУ эффективность ограничения к средствам обхода блокировок увеличится до 96%
11 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Роскомнадзор (РКН) планирует потратить почти 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов. Как сообщает Forbes со ссылкой на данные федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", новое оборудование и программное обеспечение позволит ведомству эффективнее ограничивать доступ к VPN-сервисам.
В период с 2025 по 2030 год РКН планирует модернизировать старые и внедрить новые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Они устанавливаются на сетях провайдеров для отслеживания и блокирования запрещенного трафика.
В документе поясняют, что обновление системы необходимо из-за развития сетей и роста трафика. Предполагается, что деньги на обновление выделят из федерального бюджета в течение пяти лет. Развитие позволит увеличить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%.
В пресс-службе РКН уточнили, что оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается ежегодно, поскольку сети операторов развиваются. Сами технические средства должны соответствовать их изменениям.
09:04:54 11-09-2024
А сколько собираются потратить на борьбу со спамерами и чёрными коллекторами?... то-то... сразу становятся понятны приоритеты...
09:06:11 11-09-2024
Бюджет крупного города.Можго было построить больницы,улучшить медицинское обслуживание.Хотя,о чём я.Лучше запретить vpn,чтоб люди не знали про отсутствие и того,и другого.
09:08:37 11-09-2024
Вот он как! Что, холопы неправильные вещи смотрят?
09:15:11 11-09-2024
Когда народ не будет знать правду в мире, то даже сидение в грязи на попе, будут считать Раем. Северная Корея - 2.
09:15:16 11-09-2024
А вам не кажется что мы не в ту сторону развиваемся? Весь мир вперед, а мы назад. Может лошадка везущая хворосту воз устала?
09:42:09 11-09-2024
Гость (09:15:16 11-09-2024) А вам не кажется что мы не в ту сторону развиваемся? Весь ми... мне кажется, что мне не кажется...причем довольно давно
09:55:38 11-09-2024
Гость (09:15:16 11-09-2024) А вам не кажется что мы не в ту сторону развиваемся? Весь ми... Кляча не виновата, а виноват кучер клячинский.
09:23:20 11-09-2024
Могу только пожелать роскомнадзору заблокироваться самому.
Нынешние действия с youtube не лежат в правовом поле.
12:09:16 11-09-2024
Данаец (09:23:20 11-09-2024) Могу только пожелать роскомнадзору заблокироваться самому.
09:33:04 11-09-2024
Задолбали. Да отключите интернет вовсе и успокойтесь уже.
09:45:14 11-09-2024
Гость (09:33:04 11-09-2024) Задолбали. Да отключите интернет вовсе и успокойтесь уже.... а бабло как пилить? не на помощь же людям раздавать их же собственные деньги, интересный вы)
09:33:59 11-09-2024
Правду не задушишь не убьёшь...
09:53:13 11-09-2024
Вот это я понимаю! Ордена Героев Россия этим... существам. Т, е. средств на борьбу с мошенниками, от которых тысячи стариков уже пострадали, - не нужно? Необходимо вот ЭТО? Точно - отрицательная селекция среди "серьёзных" людей...
09:59:56 11-09-2024
Гость (09:53:13 11-09-2024) Вот это я понимаю! Ордена Героев Россия этим... существам. Т... А на борьбу с мошейниками средств выделять не надо
Нужно компенсировать украденное из фонда заработной платы полицаев.
Тогда может зады поотрывают из тёплых кабинетов?
10:00:09 11-09-2024
Даёшь костры из книг на центральных площадях.
А то больно умные все стали.
Кстати маленькому Алёше, чтобы спасти жизнь нужна дорогостоящая операция за 3,5 млн рублей. Но у его семьи нет таких денег. Давайте поможем Алёше
10:24:02 11-09-2024
Больше то не на что тратить... лучше бы сервера улучшали
11:06:06 11-09-2024
Гость (10:24:02 11-09-2024) Больше то не на что тратить... лучше бы сервера улучшали... Чем улучшить? Лучшие, все на Западе а мы грозим Западу Кузькиной матерью, а в ответ санкции.
10:57:32 11-09-2024
Да все будет как обычно - деньги попилят, ничего не сделают толком. Потом при попытке протестировать то, что наваяли программеры, нанятые писать код за еду, уронят все остальное, как не раз уже было. А потом ДАМ будет прилюдно удивляться - как ВПНы работают, мы же их запретили?..
11:20:42 11-09-2024
Гость (10:57:32 11-09-2024) Да все будет как обычно - деньги попилят, ничего не сделают ... А ДАМа без VPN смотрит мир?
11:26:28 11-09-2024
Гость (10:57:32 11-09-2024) Да все будет как обычно - деньги попилят, ничего не сделают ... Точно! На Дальневосточном форуме не смогли наладить синхронный перевод с наушниками, пришлось Президенту общаться с китайскими товарищами через переводчиков напрямую. Что-то с серверами случилось, как написали в СМИ. Так что есть надежда, что не смогут и лишить народ Ютуба.
11:48:19 11-09-2024
Очень огорчён! Может пора деньги использовать на нужды народа?! Мошенников нужно блокировать которые народ оббирают! Не в том направлении движемся товарищи!
12:13:55 11-09-2024
Патриот (11:48:19 11-09-2024) Очень огорчён! Может пора деньги использовать на нужды народ... товарищи остались в 90-х. Сейчас господа и остальные массы.
13:59:35 11-09-2024
гость (12:13:55 11-09-2024) товарищи остались в 90-х. Сейчас господа и остальные массы.... В 90-х остались братаны, братва, пацанчики... А товарищи сгинули в ещё 80-х...
14:55:36 11-09-2024
Гость (13:59:35 11-09-2024) В 90-х остались братаны, братва, пацанчики... А товарищи сги... Да вот современное про товарищей: „Товарищ волк знает, кого кушать. Кушает, и никого не слушает, и слушать, судя по всему, не собирается.“ — Владимир Владимирович Путин действующий президент Российской Федерации
14:48:28 11-09-2024
ГЛСНСТЬ на марше...Вот так у вас потихоньку и отберут свободы, за которые вы родину продали...А соц.гарантии возвращать никто не намерен...
14:49:51 11-09-2024
"Товарищ! Только тот может понять всё значение этого слова, кому приходилось одиноко стоять перед грозной, превосходящей силой, кому приходилось быть одному вдали от родины, в чужой стране. Товарищ! Это значит и дружеская помощь, и понимание, и защита, общие мысли и мечты, добрый совет, полезное порицание, поддержка, утешение."
Иван Антонович Ефремов
На краю Ойкумены
16:07:22 11-09-2024
у нас только мошеники вольготно себя чувствуют и их права всегда защищены
18:00:25 11-09-2024
Я бы освоила VPN, Ютуб зачётный.
19:06:55 12-09-2024
А на развитие своих российских Ретубе или ВК видео и т п. сколько хотят потратить?! Сначало равноценную замену сделайте, а потом запрещайте!
10:01:30 14-09-2024
Уже не то, что годы, десятилетия, а то и столетия в этой стране в умах людей ничего не меняется. И история никого ничему не учит, особенно правителей этой страны. Все повторяется, только по ещё худшему сценарию, кажется. Страшно. И про замену ютюбу. Это такой аналог Берлинской стены. Все ведь это понимают.
12:23:04 15-09-2024
Гость (09:33:04 11-09-2024) Задолбали. Да отключите интернет вовсе и успокойтесь уже.... они двачеры на самом деле они нас так троллят : D
14:58:24 16-09-2024
Ура,железный занавес потихоньку снова опускается. Совсем скоро нам запретят выходить в интернет и все снова перейдут на газету,где будут писать про очередной мухосранск. Слава советскому союзу