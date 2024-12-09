СМИ: сдачу нового терминала барнаульского аэропорта перенесут на 2026 год
Такой информацией поделилось издание "Толк", опираясь на инсайдеров
09 декабря 2024, 16:25, ИА Амител
Новый терминал барнаульского аэропорта им. Г. С. Титова планируют сдать весной 2026 года, а не в сентябре 2025-го. Об этом сообщил "Толк" со ссылкой на источники, близкие к строительству.
"Согласно полученной информации, сроки завершения объекта могут сдвинуться на весну 2026 года (предположительно, на март), тогда как в договоре срок исполнения истекает в сентябре 2025-го... До последнего времени официально о срывах сроков возведения объекта не заявлялось. Всплывала лишь косвенная и неофициальная информация о небольшом отставании, которое исполнитель в лице МСУ-1 быстро нагнал", – отметили в издании.
Впрочем, как ранее писал amic.ru, сдать терминал и так планировали не позднее весны 2026 года. Также сообщалось о планах ускориться и завершить объект летом-осенью 2025 года. Ход работ обсуждали зампред правительства Алтайского края Александр Климин и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич.
В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что участники оценили степень готовности различных объектов инфраструктуры. С их слов, "все работы ведутся согласно установленному графику".
"Несмотря на то, что по документам сдать объект необходимо к марту 2026-го, подрядчик намерен достроить терминал в следующем году. При этом ранее представители власти региона и инвестора заверяли, что терминал заработает уже летом 2025 года", – сообщал ранее amic.ru.
16:54:12 09-12-2024
Как с музеем будет на пл.Октября. То деньги кончились, то подрядчика нет.
10:39:33 10-12-2024
Гость (16:54:12 09-12-2024) Как с музеем будет на пл.Октября. То деньги кончились, то по... Аэропорт строит компания Новапорт за свои, она построила уже много где новые терминалы, последний вроде в Нске был у них. А они просто так вкладывать не будут, значит рассчитывают на серьезное увеличение количества пассажиров.
А музей - это бюджетное финансирование, сметы урезанные экспертизой до минимума, неудивительно что там никто не хочет что-либо делать.
11:07:05 10-12-2024
Гость (10:39:33 10-12-2024) Аэропорт строит компания Новапорт за свои, она построила уже... А летать эти пассажиры на чем будут? На ЫЫО, у которого явно конструктивные недоделки и он опасен? На МС, сроки выпуска которого постоянно переносятся вправо? На остатках иностранных самолетов, запас которых не бесконечен?
«Аэрофлот» хочет договориться с группой «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых самолетов Boeing 737-800BCF, входящих в парк структуры группы «Атран». Самолеты могут потребоваться для дочерней «Победы» в качестве донорских. По данным источников газеты «Коммерсантъ», техников «Аэрофлота» интересуют двигатели, стойки шасси, авионика и другие комплектующие. Головная авиакомпания группы, «Волга-Днепр», получившая с учетом господдержки в 2022 году 1,1 млрд чистой прибыли, через год отчиталась об убытке в 881 млн." С чего они дальше детали снимать будут, когда каннибалить будет нечего?
12:05:36 10-12-2024
Гость (11:07:05 10-12-2024) А летать эти пассажиры на чем будут? На ЫЫО, у которого явно... Не ной, по статистике при Союзе 40% мирового авиапарка в мире было производства СССР. Инфа открытая, захочешь - найдешь. При должном хотении Россия наладит производство самолетов и это однозначно будет сделано, выбора просто нет. А SSJ-100 нормальный самолет, летал на нем много раз, сказки про его небезопасность в другом месте рассказывайте, таким же как вы преклоняющимся перед всем западным, у вас все всегда плохо, одно нытье
08:25:35 10-12-2024
Да нафиг он сдался. Проще из Н-ска летать. Даже с учетом дороги до Толмачево все равно дешевле выходит.
10:33:59 10-12-2024
Гость (08:25:35 10-12-2024) Да нафиг он сдался. Проще из Н-ска летать. Даже с учетом дор... Нифига не проще, гемор капитальный с вылетами из этого Нска. 4 часа туда только тащишься, да еще перелет, такое может нравится только откровенно недалеким. Пусть строят, двумя руками за вылеты из Барнаула.
10:51:19 10-12-2024
Гость (08:25:35 10-12-2024) Да нафиг он сдался. Проще из Н-ска летать. Даже с учетом дор... Приятель летел в сентябре из Москвы в Барнаул. Говорит, самолет забит туристами в Горный. Пока им через Барнаул дешевле, чем через Грефа.
10:03:12 10-12-2024
развязку тоже чуть чуть не угадали на южном из двух лет на год а говорили фонарики повесим ленточку резать будем все идет по плану вопрос только один кто ответил