СМИ: сдачу нового терминала барнаульского аэропорта перенесут на 2026 год

Такой информацией поделилось издание "Толк", опираясь на инсайдеров

09 декабря 2024, 16:25, ИА Амител

Строительство нового аэропорта в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал барнаульского аэропорта им. Г. С. Титова планируют сдать весной 2026 года, а не в сентябре 2025-го. Об этом сообщил "Толк" со ссылкой на источники, близкие к строительству.

"Согласно полученной информации, сроки завершения объекта могут сдвинуться на весну 2026 года (предположительно, на март), тогда как в договоре срок исполнения истекает в сентябре 2025-го... До последнего времени официально о срывах сроков возведения объекта не заявлялось. Всплывала лишь косвенная и неофициальная информация о небольшом отставании, которое исполнитель в лице МСУ-1 быстро нагнал", – отметили в издании.

Впрочем, как ранее писал amic.ru, сдать терминал и так планировали не позднее весны 2026 года. Также сообщалось о планах ускориться и завершить объект летом-осенью 2025 года. Ход работ обсуждали зампред правительства Алтайского края Александр Климин и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич.

В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что участники оценили степень готовности различных объектов инфраструктуры. С их слов, "все работы ведутся согласно установленному графику".