Дизайн помещений в аэровокзальном комплексе будет отражать ключевые особенности Алтайского края

04 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Строительство нового здания аэропорта в Барнауле / Фото: Минтранспорта Алтайского края

В Барнауле в новом аэровокзальном комплексе завершается монтаж стен, сообщает Минтранс Алтайского края. Ход строительства проверил министр Антон Воронов.

"На сегодняшний день завершается монтаж стен из газобетонных блоков и кирпичная кладка перегородок. До конца осени здесь полностью будет уложена кровля, проведен тепловой контур, установлены оконные блоки", – рассказали в министерстве.

Дизайн помещений в новом здании будет отражать ключевые особенности нашего региона, в том числе связанные с развитием космонавтики.

Также в ходе проверки совместно с представителями "Новапорт Холдинг" и подрядчиком обсудили готовность к запуску временной газовой котельной, которая будет обеспечивать теплом действующую инфраструктуру аэропорта.

"Все работы практически завершены, запуск котельной состоится в начале следующей недели. После чего, при необходимости, отопление запустят в штатном режиме", – отметил представитель генподрядчика.

Параллельно ведется реконструкция действующей котельной – само здание ремонтируется, в ближайшее время рабочие приступят к замене кровли. Продолжается монтаж нового инженерного оборудования. Стоит отметить, что все необходимые котлы отопления произведены алтайским предприятием.

Выполняются работы и на других объектах сопутствующей инфраструктуры – устройство ливневых и очистных сооружений, парковочных площадок, строительство насосной станции пожаротушения и контрольного пункта пропуска на территорию аэропорта.

Напомним, аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тыс. квадратных метров. Ранее amic.ru подробно рассказал, что будет располагаться на трех этажах здания.