В новом здании барнаульского аэропорта завершается монтаж стен
Дизайн помещений в аэровокзальном комплексе будет отражать ключевые особенности Алтайского края
04 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
В Барнауле в новом аэровокзальном комплексе завершается монтаж стен, сообщает Минтранс Алтайского края. Ход строительства проверил министр Антон Воронов.
"На сегодняшний день завершается монтаж стен из газобетонных блоков и кирпичная кладка перегородок. До конца осени здесь полностью будет уложена кровля, проведен тепловой контур, установлены оконные блоки", – рассказали в министерстве.
Дизайн помещений в новом здании будет отражать ключевые особенности нашего региона, в том числе связанные с развитием космонавтики.
Также в ходе проверки совместно с представителями "Новапорт Холдинг" и подрядчиком обсудили готовность к запуску временной газовой котельной, которая будет обеспечивать теплом действующую инфраструктуру аэропорта.
"Все работы практически завершены, запуск котельной состоится в начале следующей недели. После чего, при необходимости, отопление запустят в штатном режиме", – отметил представитель генподрядчика.
Параллельно ведется реконструкция действующей котельной – само здание ремонтируется, в ближайшее время рабочие приступят к замене кровли. Продолжается монтаж нового инженерного оборудования. Стоит отметить, что все необходимые котлы отопления произведены алтайским предприятием.
Выполняются работы и на других объектах сопутствующей инфраструктуры – устройство ливневых и очистных сооружений, парковочных площадок, строительство насосной станции пожаротушения и контрольного пункта пропуска на территорию аэропорта.
Напомним, аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тыс. квадратных метров. Ранее amic.ru подробно рассказал, что будет располагаться на трех этажах здания.
11:23:23 04-09-2024
а рейсов добавят? сколько не приезжал туда всегда пустой.
13:15:34 04-09-2024
Гость (11:23:23 04-09-2024) а рейсов добавят? сколько не приезжал туда всегда пустой.... С утра приезжайте. Лучше в туман
11:25:49 04-09-2024
кто это за люди - без касок и в красивых чистеньких куртках?