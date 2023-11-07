СМИ: Shaman списал из интернета больше половины дипломной работы
В рамках своего обучения Дронов защитил диплом на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца"
07 ноября 2023, 07:35, ИА Амител
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришел сайт "Диссернет" после анализа диплома артиста.
В рамках своего обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных Shaman защитил диплом на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца". Однако анализ показал, что на 20 страницах из 35 есть заимствования.
В частности, в числе источников есть статьи "К вопросу о формировании саунд-продюсирования", которую написала Гдалия Гармиза, "Продюсер: сущность и специфика социокультурного явления" Татьяны Смирновой, а также страницы из "Википедии".
07:56:57 07-11-2023
Ну во первых списывал не он, а тот кто за него его "писал" ))))))))) !!!
08:03:51 07-11-2023
Ну что вы все к нему цепляетесь, всё проверяете, я знаю многих студентов, которые из интернета списывают, покупают дипломные работы и спокойно защищают их, сколько можно завидовать ему?
10:48:32 07-11-2023
Людмила Николаевна (08:03:51 07-11-2023) Ну что вы все к нему цепляетесь, всё проверяете, я знаю мно... Я знаю ректора, она докторскую купила. Обменяла на машину!
08:08:27 07-11-2023
все списывают, хватит завидовать!
08:29:01 07-11-2023
Ирина (08:08:27 07-11-2023) все списывают, хватит завидовать!... Завидовать горлопану в образе гея-немца 30-х годов - сомнительное удовольствие
09:26:15 07-11-2023
Гость (08:29:01 07-11-2023) Завидовать горлопану в образе гея-немца 30-х годов - сомнит... В 30-ых годах немцы геев привечали?))
08:13:40 07-11-2023
Да он только орать дурным голосом умеет и больше ничего!
13:16:10 07-11-2023
Гость (08:13:40 07-11-2023) Да он только орать дурным голосом умеет и больше ничего!... Дурным голосом орут хохлы на своей эстраде.
08:29:27 07-11-2023
И с кнопкой эффектно. Апокалипсис уже несколько тысячелетий предвещают, каждое поколение думает, что это будет не при нем, так неужели при нас
09:08:27 07-11-2023
Во-первых почему работа всего лишь 35 страниц, во вторых сейчас инет на столько завален инфой что даже мой комментарий будет более чем на 90% копией того что есть в интернете... Моя дипломка в колледже должна была быть не менее 80 страниц, а блогадаря квалификации моего руководителя мне пришлось делать всё заново за последнюю неделю, естественно там было всё, нет не так, ВСЁ!!!! Из интернета, с тем отличием что было взято из англоязычных сайтов и переведено Яндексом, Я только корректировал текст... Что самое смешное плагиата там нашли на 30 процентов вроде... Тема касалась вайфая и протоколов 802.11 сами понимаете что формулировка жёсткая и ни как не меняется, иначе или смысл или правильность написания идут куда подальше... В лучшем случае будет 2-3 возможных правильных написаний и после условных 3 работ никто больше не будет в состоянии пройти антиплагиат...
09:28:50 07-11-2023
непоследовательный ! если назвал себя shaman - то и песню надо назвать "ya russkiy"
11:01:24 07-11-2023
Жена у него ничо так...
11:21:30 07-11-2023
Гость (11:01:24 07-11-2023) Жена у него ничо так...... у него есть жена? удивительно. Хотя у них всех жены "есть"
11:45:34 07-11-2023
Гость (11:21:30 07-11-2023) у него есть жена? удивительно. Хотя у них всех жены "есть"... А от первой жены есть ребенок. Вторая - больше мать ему...
02:07:10 08-11-2023
Достали эти диванные критики.Никто,никого не заставляет читать,слушать что -либо,кого-либо.Заняться нечем что- ли ?. Идите на заводы работать или снег чистить.Чем осуждать на себя в зеркало посмотрите и задайте себе вопрос: " А я что умею"?.Честно,достали такие комментаторы.