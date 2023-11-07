СМИ: Shaman списал из интернета больше половины дипломной работы

В рамках своего обучения Дронов защитил диплом на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца"

07 ноября 2023, 07:35, ИА Амител

Кадр из видео / Первый канал

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. Как сообщает телеканал "360", к такому выводу пришел сайт "Диссернет" после анализа диплома артиста.

В рамках своего обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных Shaman защитил диплом на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца". Однако анализ показал, что на 20 страницах из 35 есть заимствования.

В частности, в числе источников есть статьи "К вопросу о формировании саунд-продюсирования", которую написала Гдалия Гармиза, "Продюсер: сущность и специфика социокультурного явления" Татьяны Смирновой, а также страницы из "Википедии".