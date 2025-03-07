Снег с дождем. О погоде в Алтайском крае 7 марта

Утром ожидаются метели и гололедные явления

07 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru

В восточных районах Алтайского края днем 7 марта ожидается снег с дождем, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +2...+7 градусов, местами по западу -4...+1. В восточных районах пойдет небольшой, временами умеренный снег, а также снег с дождем. Утром местами метели, гололедные явления. Дороги в ночные и утренние часы местами скует сильная гололедица.

Ветер подует южный, 8-13 м/с, местами по востоку порывы 18-23 м/с.

В Барнауле термометры покажут +2...+4 градуса. В начале дня обещают небольшой и мокрый снег. На дорогах в утренние часы местами также ожидается сильная гололедица.

Ветер южный, 8-13 м/с, утром порывы до 18 м/с.