Социалисты предложили изменить систему капремонта многоквартирных домов
Они уверены, что действующие правила сбора денег в "общий котел" не эффективны
28 сентября 2023, 18:05, ИА Амител
Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" предложили ликвидировать действующую систему сбора средств с жильцов на капитальный ремонт. И отказаться от "общего котла" и посредников-регоператоров.
"Система капремонта очень напоминает черную дыру, которая требует все больше вложений. Взносы ежегодно растут, причем зачастую выше уровня инфляции, а износ жилья только увеличивается. Люди жалуются на бездействие УК, аварийные дома в программу не попадают, зато карманы граждан активно опустошаются", – прокомментировал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
По его словам, систему капремонта необходимо заменить действительно эффективными механизмами обновления жилья. Еще с 2018 года партия предлагает запустить всероссийскую реновацию.
Депутатам-социалистам поступает масса жалоб на состояние подъездов. Сроки капитального ремонта нередко переносятся либо он выполняется настолько некачественно, что жителям приходится раскошелиться на устранение его последствий, отметили в партии.
Председатель "Справедливой России – За правду", лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что и Счетная палата, и другие эксперты указывали на рост износа жилья после запуска программы капремонта.
"Наша фракция предложила рамочный законопроект, позволяющий проводить реновацию в любом регионе на основе прозрачных правил, открытого диалога власти и общества. В предлагаемом исполнении реновация стала бы механизмом обновления жилья, драйвером строительной отрасли и всей экономики", – отметил Сергей Миронов.
18:35:08 28-09-2023
Для начала начните строить качественное жилье, а не картонные домики, не надо реиноваций ремонтруйте жилье, уберите в этой цепочке дыру, сказал там дыра, вот ей и займитесь, цена капремонта упадет как минимум вдвое, уже только слепой не видит сколько встроилось в эту схему.
19:03:05 28-09-2023
Коррумпируют тех, кто составляет смету, и вот вам бешеные деньги за капремонт! Несколько лет назад меняли в доме электропроводку в подъездах и подвале. Мужик из соседнего подъезда (инженер по образованию) говорил, что там материалов на тот момент было на 100тр всего, работали человека 4 месяц по полдня, выходы раза 3 в неделю, ну пусть каждому по 50тр, итого 300тр; а в смете было 1млн300тр, Смету составляли в Алт ГТУ, он этих ребят знал.
21:47:22 28-09-2023
трындобол, я не пойму прикол, ну если не могешь - зачем тогда сказал, вот вол