Социалисты предложили изменить систему капремонта многоквартирных домов

Они уверены, что действующие правила сбора денег в "общий котел" не эффективны

28 сентября 2023, 18:05, ИА Амител

Ремонт крыши / Фото: Freepik

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" предложили ликвидировать действующую систему сбора средств с жильцов на капитальный ремонт. И отказаться от "общего котла" и посредников-регоператоров.

"Система капремонта очень напоминает черную дыру, которая требует все больше вложений. Взносы ежегодно растут, причем зачастую выше уровня инфляции, а износ жилья только увеличивается. Люди жалуются на бездействие УК, аварийные дома в программу не попадают, зато карманы граждан активно опустошаются", – прокомментировал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По его словам, систему капремонта необходимо заменить действительно эффективными механизмами обновления жилья. Еще с 2018 года партия предлагает запустить всероссийскую реновацию.

Депутатам-социалистам поступает масса жалоб на состояние подъездов. Сроки капитального ремонта нередко переносятся либо он выполняется настолько некачественно, что жителям приходится раскошелиться на устранение его последствий, отметили в партии.

Председатель "Справедливой России – За правду", лидер фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что и Счетная палата, и другие эксперты указывали на рост износа жилья после запуска программы капремонта.

"Наша фракция предложила рамочный законопроект, позволяющий проводить реновацию в любом регионе на основе прозрачных правил, открытого диалога власти и общества. В предлагаемом исполнении реновация стала бы механизмом обновления жилья, драйвером строительной отрасли и всей экономики", – отметил Сергей Миронов.