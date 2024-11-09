В России с 1 декабря подорожает проезд на поездах
Тарифы проиндексируют также на грузовые перевозки
09 ноября 2024, 13:55, ИА Амител
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
В России с 1 декабря подорожает проезд на поездах, пишет "Коммерсант". Грузовые перевозки подорожают на 13,8%, а пассажирские – на 11,6%. Во втором случае повышение затронет плацкарты, общие и спальные вагоны, а также купе и класс люкс.
"Средства от повышения цен пойдут на новый подвижной состав", - отмечает издание.
Кроме того, с 1 января на 5% проиндексируют тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов. И на 10% подорожает порожний пробег полувагонов, крытых вагонов и платформ за исключением перевозок нефтепродуктов.
14:33:56 09-11-2024
Это ведь не подстегнёт инфляцию, с которой так эффективно борется ЦБ?
14:38:28 09-11-2024
Да уж...
16:33:24 09-11-2024
И в целом на людях не отразится... Рожайте, девочки(((.
18:04:51 09-11-2024
гость (16:33:24 09-11-2024) И в целом на людях не отразится... Рожайте, девочки(((.... Девочки не рожают.
А вас кто-то обманул походу.
17:49:37 09-11-2024
Овёс дорожает