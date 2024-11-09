Тарифы проиндексируют также на грузовые перевозки

09 ноября 2024, 13:55, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

В России с 1 декабря подорожает проезд на поездах, пишет "Коммерсант". Грузовые перевозки подорожают на 13,8%, а пассажирские – на 11,6%. Во втором случае повышение затронет плацкарты, общие и спальные вагоны, а также купе и класс люкс.

"Средства от повышения цен пойдут на новый подвижной состав", - отмечает издание.

Кроме того, с 1 января на 5% проиндексируют тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов. И на 10% подорожает порожний пробег полувагонов, крытых вагонов и платформ за исключением перевозок нефтепродуктов.