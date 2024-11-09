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В России с 1 декабря подорожает проезд на поездах

Тарифы проиндексируют также на грузовые перевозки

09 ноября 2024, 13:55, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

В России с 1 декабря подорожает проезд на поездах, пишет "Коммерсант". Грузовые перевозки подорожают на 13,8%, а пассажирские – на 11,6%. Во втором случае повышение затронет плацкарты, общие и спальные вагоны, а также купе и класс люкс.

"Средства от повышения цен пойдут на новый подвижной состав", - отмечает издание.

Кроме того, с 1 января на 5% проиндексируют тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов. И на 10% подорожает порожний пробег полувагонов, крытых вагонов и платформ за исключением перевозок нефтепродуктов.

Транспорт цены

Комментарии 5

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Гость

14:33:56 09-11-2024

Это ведь не подстегнёт инфляцию, с которой так эффективно борется ЦБ?

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Вася

14:38:28 09-11-2024

Да уж...

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гость

16:33:24 09-11-2024

И в целом на людях не отразится... Рожайте, девочки(((.

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Musik

18:04:51 09-11-2024

гость (16:33:24 09-11-2024) И в целом на людях не отразится... Рожайте, девочки(((.... Девочки не рожают.
А вас кто-то обманул походу.

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Вася

17:49:37 09-11-2024

Овёс дорожает

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