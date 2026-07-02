Если тело в тесной одежде, то мозг не завершает необходимые процессы во время сна

02 июля 2026, 13:25, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Привычка спать в повседневной домашней одежде может серьезно навредить качеству ночного отдыха, заявил aif.ru врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Спать в домашней одежде не совсем гигиенично. Для сна существуют специальные пижамы, ночные рубашки или другая предназначенная для этого одежда. Уличную или повседневную домашнюю одежду перед сном стоит снимать», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что повседневные вещи зачастую оказываются тесными и начинают сдавливать тело:

«Если нам что-то мешает, глубокие стадии сна не достигаются. В результате головной мозг, который, вопреки ощущениям, не спит, а продолжает работать, не завершает необходимые процессы. Соответственно, качество сна страдает».

Кроме того, слишком плотная или синтетическая одежда мешает телу поддерживать оптимальную температуру, что также становится препятствием для полноценного и глубокого отдыха.