Вызвано древним рефлексом. Врач объяснил чувство падения при засыпании

10 марта 2026, 09:47, ИА Амител

Мужчина спит в кровати / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему у человека во время засыпания иногда резко вздрагивают руки или ноги, а также возникает ощущение внезапного падения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание The Mirror.

По словам специалиста, в момент погружения в сон мышцы начинают расслабляться, и мозг может ошибочно воспринять это состояние как падение тела. В ответ он посылает быстрый сигнал мышцам, заставляя их резко сократиться, из-за чего человек вздрагивает и может проснуться.

«Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — пояснил врач.

Амир Хан подчеркнул, что подобные ощущения не представляют опасности для здоровья. Чаще всего такие подергивания возникают в трех случаях: при сильной усталости, во время стресса или после употребления кофеина в вечернее время.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова рассказала, что для здоровья человеку в среднем необходимо спать около семи часов в сутки. Но универсальной нормы не существует — многое зависит от индивидуальных особенностей.

Женщина, сон / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Комментарии 6

Гость

11:32:27 10-03-2026

я слыша про версию что мозг таким образом проверяет на месте ли тело не отрубили ли голову пока он спит)))

Гость

11:38:04 10-03-2026

Гость (11:32:27 10-03-2026) я слыша про версию что мозг таким образом проверяет на месте...
Идиотская версия

Гость

17:08:18 10-03-2026

Гость (11:38:04 10-03-2026) Идиотская версия... выскажи свою посмотим

Гость

14:01:22 10-03-2026

Гость (11:32:27 10-03-2026) я слыша про версию что мозг таким образом проверяет на месте... юмористы))))

Musik

12:44:30 10-03-2026

чувство падения при засыпании возникает при падении с кровати при засыпании.
хуже когда возникает чувство падения со стула на рабочем месте после обеда.

Гость

14:01:56 10-03-2026

Musik (12:44:30 10-03-2026) чувство падения при засыпании возникает при падении с кроват... вроде не 1 апреля, а юмористов - пруд-пруди)))))

