Вызвано древним рефлексом. Врач объяснил чувство падения при засыпании
Подобные ощущения не представляют опасности для здоровья
10 марта 2026, 09:47, ИА Амител
Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему у человека во время засыпания иногда резко вздрагивают руки или ноги, а также возникает ощущение внезапного падения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание The Mirror.
По словам специалиста, в момент погружения в сон мышцы начинают расслабляться, и мозг может ошибочно воспринять это состояние как падение тела. В ответ он посылает быстрый сигнал мышцам, заставляя их резко сократиться, из-за чего человек вздрагивает и может проснуться.
«Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — пояснил врач.
Амир Хан подчеркнул, что подобные ощущения не представляют опасности для здоровья. Чаще всего такие подергивания возникают в трех случаях: при сильной усталости, во время стресса или после употребления кофеина в вечернее время.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова рассказала, что для здоровья человеку в среднем необходимо спать около семи часов в сутки. Но универсальной нормы не существует — многое зависит от индивидуальных особенностей.
11:32:27 10-03-2026
я слыша про версию что мозг таким образом проверяет на месте ли тело не отрубили ли голову пока он спит)))
11:38:04 10-03-2026
Идиотская версия
17:08:18 10-03-2026
Гость (11:38:04 10-03-2026) Идиотская версия... выскажи свою посмотим
14:01:22 10-03-2026
12:44:30 10-03-2026
чувство падения при засыпании возникает при падении с кровати при засыпании.
хуже когда возникает чувство падения со стула на рабочем месте после обеда.
14:01:56 10-03-2026
Musik (12:44:30 10-03-2026) чувство падения при засыпании возникает при падении с кроват... вроде не 1 апреля, а юмористов - пруд-пруди)))))