Вызвано древним рефлексом. Врач объяснил чувство падения при засыпании

Подобные ощущения не представляют опасности для здоровья

10 марта 2026, 09:47, ИА Амител

Мужчина спит в кровати / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему у человека во время засыпания иногда резко вздрагивают руки или ноги, а также возникает ощущение внезапного падения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание The Mirror.

По словам специалиста, в момент погружения в сон мышцы начинают расслабляться, и мозг может ошибочно воспринять это состояние как падение тела. В ответ он посылает быстрый сигнал мышцам, заставляя их резко сократиться, из-за чего человек вздрагивает и может проснуться.

«Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — пояснил врач.

Амир Хан подчеркнул, что подобные ощущения не представляют опасности для здоровья. Чаще всего такие подергивания возникают в трех случаях: при сильной усталости, во время стресса или после употребления кофеина в вечернее время.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова рассказала, что для здоровья человеку в среднем необходимо спать около семи часов в сутки. Но универсальной нормы не существует — многое зависит от индивидуальных особенностей.