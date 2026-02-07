Сотни россиян застряли на Кубе из-за массовой нехватки авиатоплива

Полеты с острова полностью прекратятся с 22 февраля

07 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Свыше сотни российских граждан оказались в затруднительном положении на Кубе по причине острого дефицита авиационного керосина в стране. Массовые отмены и задержки авиарейсов стали обыденностью, а авиаперевозчик Conviasa объявил о приостановке выполнения полетов после 22 февраля.

По информации, полученной Shot, задержки вылетов из Варадеро, популярного курортного города, где проводит время значительная часть российских туристов, достигают 24–48 часов. Авиакомпании вынуждены перенаправлять свои воздушные суда в Гавану. Там, после заправки имеющимися запасами топлива, самолеты следуют по маршруту. Длительный процесс поиска горючего приводит к сбоям в расписании.

В настоящий момент путешественники сталкиваются с суточной задержкой при возвращении на родину. Пассажиры венесуэльской компании Conviasa пребывают в неизвестности относительно даты вылета, поскольку их рейс исчез из системы онлайн-табло. Представители авиакомпании уведомили клиентов о прекращении выполнения рейсов на Кубу с 22 февраля. Заполнение обязательств по ранее забронированным перелетам возьмет на себя авиакомпания Nord Wind.

Куба в настоящее время переживает глубокий энергетический кризис, связанный с нехваткой нефти и топлива для транспортной отрасли. Кризис усугубляется в условиях санкционного давления со стороны США и их политикой в отношении Венесуэлы. Тем не менее представители Министерства туризма Кубы заверяют путешественников, что ситуация находится под контролем.