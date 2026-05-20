Спасенная на трассе выдра стала главной знаменитостью челябинского зоопарка

Выдра Ваня быстро привык к людям — даже слишком для дикого животного

20 мая 2026, 22:54, ИА Амител

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

12 лет назад зоологи подобрали на трассе ослабшего и обмороженного детеныша выдры. Его назвали Ваней, и теперь он стал главной звездой челябинского зоопарка. "КП-Челябинск" вспоминает историю знаменитого зверька.

«Неравнодушные люди увидели на трассе в Курганской области маленький темный комочек. Им оказался полугодовалый выдренок. Зверек почти не двигался, был истощен и обессилен, а позже станет понятно, что у него обморожены лапки. Таким Ваню нашли осенью 2014 года», — говорится в материале.

Неравнодушные люди привезли его в челябинский зоопарк и попросили помочь. Тогда в зверинце не было выдр, поэтому подходящего вольера не нашлось: первые полгода малыш жил в теплом помещении экспозиции "Ночной мир".

«Тогда он был больше похож на рыбу, чем на выдру. Мы ставили ему десятилитровое ведро, кидали игрушку, он там полностью помещался вместе с ней и плескался», — рассказывала культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

Зоологи выходили зверька за пару месяцев. За это время он очень привык к людям — даже слишком для дикого животного. Через пару лет в окружении Вани появилась выдра Маша. Смелая красавица переехала к нему из пермского зоопарка.

Уже много лет они живут душа в душу, но начиналось все не так гладко: Ваня три недели прятался от будущей спутницы. Напуганный зверек не показывался, пока Маша осваивала новую территорию. А когда она засыпала, он на цыпочках пробегал по вольеру, собирал игрушки и складывал в один угол.

«Сейчас выдриная парочка живет счастливо: вместе играют, купаются в большом открытом бассейне и потом вытирают шерстку о землю. А зимой малыши счастливо катаются на пузиках с горки», — пишет издание.

Отмечается, что Ваня – настоящий хулиган. Он постоянно забирает что-нибудь у сотрудников зоопарка: телефон, ключи или хотя бы перчатку. А потом дразнится, весело играя своей добычей.

Кормят выдр вкусно и разнообразно, подчеркивает "КП-Челябинск". «Иногда устраивают охоту на живую рыбу, для выдриной семьи это сплошное удовольствие», — заключает издание.