На Алтае спасатели пришли на помощь упавшей в выгребную яму кошке

На помощь прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3 села Майма

17 мая 2026, 16:33, ИА Амител

Спасенная кошка / Фото: МЧС Республики Алтай

В Майме пожарные утром 12 мая спасли кошку, упавшую в выгребную яму. Самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому хозяевам пришлось обращаться за помощью к спасателям. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

По данным ведомства, питомец оказался в ловушке, а попытки владельцев достать его самостоятельно результата не принесли.

На помощь прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3 села Майма. Один из огнеборцев спустился в яму по веревке, взял испуганную кошку на руки и поднял ее на поверхность.

Животное удалось благополучно спасти.