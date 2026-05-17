На Алтае спасатели пришли на помощь упавшей в выгребную яму кошке
На помощь прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3 села Майма
17 мая 2026, 16:33, ИА Амител
Спасенная кошка / Фото: МЧС Республики Алтай
В Майме пожарные утром 12 мая спасли кошку, упавшую в выгребную яму. Самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому хозяевам пришлось обращаться за помощью к спасателям. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.
По данным ведомства, питомец оказался в ловушке, а попытки владельцев достать его самостоятельно результата не принесли.
На помощь прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 3 села Майма. Один из огнеборцев спустился в яму по веревке, взял испуганную кошку на руки и поднял ее на поверхность.
Животное удалось благополучно спасти.
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