Спикер АКЗС принял участие в заседании Президиума Совета законодателей при парламенте РФ

Депутаты и министры обсудили интеграцию новых регионов, социальную поддержку их жителей и вопросы здоровья школьников, в том числе питания

16 декабря 2025, 16:40, ИА Амител

Александр Романенко (в центре) / Фото: пресс-служба Госдумы

15 декабря в Государственной Думе провели заседание Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В повестке заседания были вопросы интеграции новых регионов России и сохранения здоровья школьников. Участие в дискуссии приняли и председатель Законодательного собрания Алтайского края Александр Романенко.

Новые регионы

Нижняя палата парламента приняла около 70 законов, касающихся интеграции четырех новых субъектов Российской Федерации в правовую систему страны. Эти законы охватывают такие сферы, как судебная система, социальные гарантии, образование, работа бизнеса и наследование, рассказала заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов добавил, что гражданам из воссоединенных регионов России доступны все федеральные социальные меры поддержки. А первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков уточнил, что в 2026–2030 годах в новых субъектах будет восстановлено 4,9 тыс. км дорог и реконструированы аэропорты.

Здоровье и питание школьников

Одним из ключевых вопросов заседания стала защита здоровья детей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что среди школьников наиболее часто встречаются эндокринные нарушения, ожирение и болезни костно-мышечной системы. Но при этом улучшилась статистика по заболеваниям крови, иммунной системы и ЖКТ.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность бесплатного горячего питания в школах и предложил посвятить следующий год работе с питанием в семьях. Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что в детских учреждениях снизили нормы потребления соли и колбасных изделий, а также ввели йодированную соль в школьное питание.

Председатель алтайского парламента Александр Романенко сообщил, что АКЗС активно следит за организацией питания школьников.

«Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов, это 105 тысяч человек. Льготное питание получают также дети из многодетных семей и семьи участников СВО. Продолжается модернизация пищеблоков в образовательных учреждениях. Более 80% школ предоставляют питание самостоятельно, 19% используют услуги операторов питания. Также ведется родительский общественный контроль», – добавил он.

Кроме того, в этот день в Москве прошло заседание комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, которое также возглавил Александр Романенко.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае активно проводят капитальный ремонт школ. Во время проверки работ Александр Романенко всегда изучает вопрос о состоянии школьных столовых и оборудования. Да и вообще вопрос обновления учебных заведений на особом контроле в АКЗС. Спикер парламента в недавнем интервью сообщил, что в 2025 году в программу капремонта вошли 25 объектов, из которых восемь работ не были завершены в срок, включая кадетскую школу в Рубцовске, где обнаружили дополнительные неучтенные работы. Некоторые объекты задержали недобросовестные подрядчики. Чтобы минимизировать подобные ситуации, власти приняли решение начинать конкурсы для ряда объектов заранее, а ответственность за выполнение работ перейдет от директоров школ к муниципалитетам, что повысит уровень контроля и управления.