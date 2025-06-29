Спикер парламента Сербии: протестующие в Белграде призывали к гражданской войне

По подсчетам местных правоохранителей, в протестах приняли участие 36 тысяч челове

29 июня 2025, 14:52, ИА Амител

engin akyurt / Фото: unsplash.com

Участники акции протеста в Белграде использовали митинг для призывов к гражданской войне. Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер сербского парламента Ана Брнабич.

"Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами "Да здравствует Сербия!". Они завершили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", — заявила она.

Напомним, что массовая протестная акция с участием студентов была приурочена к одному из главных национальных праздников Сербии — Видовдану. По подсчетам местных правоохранителей, в ней приняли участие 36 тысяч человек. Они требовали назначения даты досрочных выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского президента перед парламентом.