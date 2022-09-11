Американского шахматиста обвинили в использовании анального датчика для победы над Карлсеном

Американского шахматиста Ханса Моке Ниманна обвиняют в использовании анального датчика для победы над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сам Карлсен уверен в том, что оппонент жульничал, потому что ранее его уже ловили на подобных вещах.

В прессе после этих обвинений появились предположения о том, что американец использовал анальный датчик, чтобы получать подсказки при помощи азбуки Морзе.

На данные сообщения в социальных сетях отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.