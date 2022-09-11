Американского шахматиста обвинили в использовании анального датчика для победы над Карлсеном
Предполагается, что при помощи азбуки Морзе и датчика он получал подсказки, которые помогли ему в игре
11 сентября 2022, 07:46, Илья Звягинцев
Американского шахматиста Ханса Моке Ниманна обвиняют в использовании анального датчика для победы над норвежцем Магнусом Карлсеном.
Сам Карлсен уверен в том, что оппонент жульничал, потому что ранее его уже ловили на подобных вещах.
В прессе после этих обвинений появились предположения о том, что американец использовал анальный датчик, чтобы получать подсказки при помощи азбуки Морзе.
На данные сообщения в социальных сетях отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.
«Скоро мы услышим звуки резиновых перчаток перед досмотром, до того как начнётся шахматная партия», — написал он.
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