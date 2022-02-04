Что за новый стадион хотят построить в Барнауле и почему он может появиться в парке имени Ленина

Алтайскому краю выделят около 40 миллионов рублей на возведение двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа. Средства направят из федерального бюджета. Стадионы появятся в 2022 году в двух городах: Рубцовске и Барнауле. Не исключено, что в столице края ФОК построят на территории парка имени Ленина. Однако расположение спортивного объекта должны определить городские власти совместно с общественностью. Об этом amic.ru рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Что за стадионы построят на Алтае?

ФОК в регионе появится по федеральному проекту “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”. Каждый стадион обойдётся в 20 миллионов рублей. Алтайский край берёт на себя обязательства по подготовке основания комплекса и его монтажу. На это необходимо ещё по 20 миллионов на каждый объект. Как пояснил Алексей Перфильев, комплекс будет состоять из футбольного поля, беговых легкоатлетических дорожек, а также, возможно, площадок для занятий волейболом и баскетболом. Каким будет наполнение спорткомплексов — станет известно в марте.

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Где возведут стадионы?

Это определят сами муниципалитеты совместно с представителями общественности. В Рубцовске, скорее всего, комплекс построят на территории полузаброшенного стадиона “Спарта”. Там в 2021 году рядом возвели современную “Гимаев-Арену”. В Барнауле место для стадиона под открытым небом ещё не определено. Не исключено, что его построят в парке имени Ленина. Тем более, как пояснил Алексей Перфильев, об этом Министерство спорта уже много лет просили жители соседних с парком домов. Заниматься в будущем комплексе смогут все желающие.

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А вообще парк имени Ленина будут застраивать?

Пока неизвестно. В начале 2022 года Министерство спорта края заявило о планах создать на территории зелёной зоны физкультурно-оздоровительный комплекс и открытый стадион для хоккейной команды “Коммунальщик”. В парке имени Ленина зарезервированы четыре участка краевой земли со спортивным назначением. Будущий спортивный центр для “Коммунальщика” должен состоять из поля размером 30 на 40 метров, нескольких раздевалок, тренажёрного зала и подсобных помещений. Также рядом с игровым полем установят трибуны для зрителей. Для этого потребовалось бы вырубить несколько сотен деревьев.

Против строительства на территории парка имени Ленина выступили общественники и экологи. Они предлагают перенести ФОК в новые районы Барнаула. Кстати, в 2019 году в парке имени Ленина Министерство спорта Алтайского края уже планировало построить современный физкультурно-оздоровительный центр за 150 миллионов рублей, что повлекло бы за собой вырубку около 400 деревьев. В ведомстве уверяли, что это только 6% от территории парка. Однако общественники выступили против уничтожения зелени и провели серию пикетов. В итоге на фоне конфликта в Министерстве спорта отказались от строительства ФОКа в парке им. Ленина, поэтому его решили возвести на улице Сиреневой.