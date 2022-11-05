Два турнира по гребле для дружественных стран может пройти в Барнауле в 2023 году

Два крупных международных соревнования могут состояться в 2023 году на барнаульском гребном канале. Участвовать планируют пригласить спортсменов из дружественных для России стран. Об этом в ходе эфира на площадке краевого ЦУРа рассказал и. о. министра спорта региона Максим Рябцев.

Что за турниры пройдут в Барнауле?

Пока неизвестно. Сейчас федерация гребли ведёт переговоры с федерациями других стран.

«Мы сейчас ведём переговоры о проведении двух международных соревнований на гребном канале. Одно из таких мероприятий в этом году имело всероссийский масштаб, но в планах привлечь к участию спортсменов из дружественных России стран и сделать его международным», — отметил Максим Рябцев.

По словам министра, обсуждается вопрос проведения в Барнауле в 2023 году Кубка чемпионов по гребле на байдарках и каноэ. Впервые подобные соревнования проводились в столице Алтайского края в 2018 году. Тогда в них приняло участие около 50 звёзд мировой гребли из 24 стран мира.

Какие страны считают дружественными России?

Весной правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ, российским юридическим и физическим лицам. В список вошло 22 страны мира, а также 27 государств Евросоюза. Среди них страны СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Список периодически пополняется.

А что сделают ещё на гребном канале в 2023 году?

Планируется возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. Для этих целей из краевого бюджета выделят около 60 миллионов рублей.