Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией за попадание на чемпионат мира

Сборная Польши по футболу отказалась от игры с россиянами в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter сообщил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

“Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА”, — написал Кулеша.

Матч между сборными России и Польши запланирован на 24 марта.