Спортсменка из Алтайского края победила в турнире "Русская зима"

Легкоатлетка Полина Ткалич завоевала золото с результатом 52,28 секунды

09 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Спортсменка Полина Ткалич / Фото: t.me/kraiminsport

На престижном легкоатлетическом турнире "Русская зима" в Москве спортсменки из Алтайского края продемонстрировали выдающийся результат, заняв первые два места в беге на 400 метров, сообщает Министерство спорта по краю.

Полина Ткалич завоевала золотую медаль, показав время 52,28 секунды, а Анна Садовничева финишировала второй с результатом 52,98 секунды, отстав всего на 0,7 секунды.

Соревнования собрали участников из 20 стран, которые состязались в различных дисциплинах, включая бег, прыжки и толкание ядра.