Алтайские спортсмены триумфально выступили на зимних играх в Китае
Команда сумела подняться на пьедестал во всех трех дисциплинах зимних игр
02 февраля 2026, 17:21, ИА Амител
Спортсмены из Алтайского края заняли первое общекомандное место на международных соревнованиях "Большой Алтай", которые прошли в Китае, завоевав 27 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В состав сборной Алтайского края вошли 17 спортсменов из Барнаула, Новоалтайска, Заринска, а также Шипуновского, Панкрушихинского и Алтайского районов. Команда сумела подняться на пьедестал во всех трех дисциплинах зимних игр — конькобежном спорте, лыжных гонках и ски-альпинизме.
Соревнования "Большой Алтай" состоялись в Китае в третий раз. В них приняли участие 14 команд, представлявших Россию, Казахстан, Монголию и Китай.
Весомый вклад в общий результат внес Вячеслав Малиновский, который в конькобежном спорте завоевал четыре золотые медали. Одну из наград он получил в парной эстафете вместе с Ариной Емельяновой. Сама Емельянова также стала одной из самых результативных участниц команды, добавив в копилку края еще четыре золотые и две серебряные медали.
Сестры Алена и Анна Потылицины из Барнаула выиграли гонки на дистанции пять километров, стали бронзовым и серебряным призерами в спринтерских заездах, а также завоевали золотые медали в эстафетах.
Ранее алтайская сноубордистка Мария Травиничева одержала победу на международных соревнованиях — Кубке чемпионов, который прошел 17 января в Москве в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы". В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России.
18:24:41 02-02-2026
А почему соревнования "Большой Алтай" прошли в Китае? С каких пор вообще Алтай стал частью Китая?
Или нам что-то не говорят?
21:50:44 02-02-2026
Гость (18:24:41 02-02-2026) А почему соревнования "Большой Алтай" прошли в Китае? С как... Когда мы слышим слово Алтай, то у нас возникает в голове картина нашего Горного Алтая. Но вообще-то Алтайские горы, так называемый Большой Алтай делят между собой 4 страны: Россия, Казахстан, Монголия и Китай.
22:16:45 02-02-2026
Гость (18:24:41 02-02-2026) А почему соревнования "Большой Алтай" прошли в Китае? С как... Карту купи себе лапоть! Алтай есть в Казахстане, России, Монголии и Китае. В районе горы Белуха стык границ 4-х стран, не договаривают ему.
23:02:49 02-02-2026
Географ (22:16:45 02-02-2026) Карту купи себе лапоть! Алтай есть в Казахстане, России, Мон... Не психуй, таких все больше, которые не знают куда Волга впадает)), а тут про Алтай загнули)