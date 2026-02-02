Алтайские спортсмены триумфально выступили на зимних играх в Китае

Команда сумела подняться на пьедестал во всех трех дисциплинах зимних игр

02 февраля 2026, 17:21, ИА Амител

Алтайские спортсмены / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Спортсмены из Алтайского края заняли первое общекомандное место на международных соревнованиях "Большой Алтай", которые прошли в Китае, завоевав 27 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В состав сборной Алтайского края вошли 17 спортсменов из Барнаула, Новоалтайска, Заринска, а также Шипуновского, Панкрушихинского и Алтайского районов. Команда сумела подняться на пьедестал во всех трех дисциплинах зимних игр — конькобежном спорте, лыжных гонках и ски-альпинизме.

Соревнования "Большой Алтай" состоялись в Китае в третий раз. В них приняли участие 14 команд, представлявших Россию, Казахстан, Монголию и Китай.

Весомый вклад в общий результат внес Вячеслав Малиновский, который в конькобежном спорте завоевал четыре золотые медали. Одну из наград он получил в парной эстафете вместе с Ариной Емельяновой. Сама Емельянова также стала одной из самых результативных участниц команды, добавив в копилку края еще четыре золотые и две серебряные медали.

Сестры Алена и Анна Потылицины из Барнаула выиграли гонки на дистанции пять километров, стали бронзовым и серебряным призерами в спринтерских заездах, а также завоевали золотые медали в эстафетах.

Ранее алтайская сноубордистка Мария Травиничева одержала победу на международных соревнованиях — Кубке чемпионов, который прошел 17 января в Москве в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы". В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России.