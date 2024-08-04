Средняя зарплата в Алтайском крае стала выше 54 тысяч рублей
За год она выросла почти на 20%
04 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Деньги / Источник фото: pxhere.com
По итогам мая 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 54 197 рублей. Это на 5,9% выше предыдущего месяца и на 19,7% – мая 2023-го.
В то же время реальная средняя заработная плата с учетом инфляции подросла на 5,3 и 9,7% соответственно, отметили в Алтайкрайстате.
Ранее рассказали, что от 40 до 60% алтайских компаний платят зарплату "в конвертах". Причем некоторые выплачивают таким образом все суммы целиком.
08:03:54 04-08-2024
Где что выросло... Как было год назад 22 так и осталось 22...
17:04:47 04-08-2024
Коля (08:03:54 04-08-2024) Где что выросло... Как было год назад 22 так и осталось 22..... это только ваша вина
08:05:35 04-08-2024
Короче, все эти повышения, если конечно они были, съела инфляция.
08:18:31 04-08-2024
Вы лучше напишите про среднюю зарплату в других регионах! Она ВЕЗДЕ РАСТЕТ! Посмотрите, насколько выросли цены на съемное жилье в крае, на ЖКХ, на услуги и продукты, посмотрите,как выросла ипотека.
08:20:10 04-08-2024
А жизнь от этого, в Алтайском крае, стала лучше!?
17:05:30 04-08-2024
Гость (08:20:10 04-08-2024) А жизнь от этого, в Алтайском крае, стала лучше!?... гораздо. вы вчера только приехали к нам или с Луны?!
09:04:07 04-08-2024
Забыли добавить: "с подработками".
09:12:58 04-08-2024
Отлично, но не у всех, у нас в районной администрации у простых служащих с 1 января 2023 года задним числом осенью 23 проиндексировали на 3.1%, вот и вся прибавка.
10:16:19 04-08-2024
В детсадовском возрасте мы выражали недоверие так: "Врать - как с...ть!"(ходить в туалет по большой нужде). Невоспитанно, конечно, но метко и ёмко!
10:16:40 04-08-2024
А выплаты за участие в сво сидят в этой средней зарплате?
17:06:13 04-08-2024
Статик (10:16:40 04-08-2024) А выплаты за участие в сво сидят в этой средней зарплате? ... нет
10:35:44 04-08-2024
Средняя, Медианная, а РЕАЛЬНАЯ?
11:02:22 04-08-2024
Может хватит каждую неделю писать о размере средней зарплаты? Только раздражаете, т.к. , те, кто читает данный ресурс, в основном такую зарплату не получают. И да, я знаю, как считается средняя зарплата. И, догадываюсь, насколько она высока у всякого рода госслужащих и властьимущих, чтобы средняя по краю, где подавляющая часть людей получает МРОТ, была на уровне 54 тысяч руб.
17:07:10 04-08-2024
Гость (11:02:22 04-08-2024) Может хватит каждую неделю писать о размере средней зарплаты... хорошая зп не только у тех, о ком вы г7оворите. еще тыщщи спецов прекрасный имеют доход
18:55:57 04-08-2024
Гость (17:07:10 04-08-2024) хорошая зп не только у тех, о ком вы г7оворите. еще тыщщи сп... Возможно. Я тоже себя считаю хорошим специалистом на своем рабочем месте, однако мой оклад - 26930 руб., и он не меняется ни на копейку уже третий год.
20:45:44 04-08-2024
Гость (18:55:57 04-08-2024) Возможно. Я тоже себя считаю хорошим специалистом на своем р... ну ты себя и женщиной считать можешь - сейчас это модный европейский тренд. А вот если разнорабочий уже за 3 косаря на стройку не выходит, так расскажи нам, в чем ты специалист?
23:00:05 04-08-2024
Гость (20:45:44 04-08-2024) ну ты себя и женщиной считать можешь - сейчас это модный евр... я женщина и есть, и не по европейскому тренду, а по рождению.
11:26:00 04-08-2024
Амик, вы это пишите, чтобы развести холивар в комментах или зачем?
11:31:37 04-08-2024
Свои подсчёты сами знаете куда! Поэтому и не работаю.
12:08:47 04-08-2024
Как достали с этой средней зарплатой. Я госслужащая 27000р.
15:58:42 04-08-2024
Татьяна (12:08:47 04-08-2024) Как достали с этой средней зарплатой. Я госслужащая 27000р.... Идейный, не иначе.
Я таких боюсь - из них знатные, судя по фурманову, комиссары выходят. Прллетериат лучше.
13:47:56 04-08-2024
А где пометка о рекламе?
13:48:57 04-08-2024
Шо, опять чиновнички задним числом себе зряплату повысили?
15:06:49 04-08-2024
Интересно, а местным троллям, ноющим, что они получают 20 тыр, когда поднимут планку нытья до 25?
16:08:33 04-08-2024
Гость (15:06:49 04-08-2024) Интересно, а местным троллям, ноющим, что они получают 20 ты... Когда налоговая начнет спрашивать среднюю официальную 54 т. р. Вот тогда и мелкие буржуа заноют. А пока проводят 10,20 остальное в конверте и себе в ПФР отчисления!
17:28:04 04-08-2024
Вы что там опять пишите что средняя зарплата выросла на Алтае, нет такого понятия " средняя зарплата" и никогда не было, это придумали чиновники чтобы " дурить народ!!! Есть реальные зарплаты у народа, вот как-то так, а то что среднее - это бред!!
17:31:22 04-08-2024
Вы что там опять пишите что средняя зарплата выросла на Алтае, нет такого понятия " средняя зарплата" и никогда не было, это придумали чиновники чтобы " дурить народ!!! Есть реальные зарплаты у народа, вот как-то так, а то что среднее - это бред!!
17:43:37 04-08-2024
Да враньё очередное..
18:01:13 04-08-2024
Доцент университета, кандидат наук - 30 тыс./мес.
06:06:20 05-08-2024
АлтГУ (18:01:13 04-08-2024) Доцент университета, кандидат наук - 30 тыс./мес.... Разнорабочий на стройке 3000 день, но надо работать.
14:29:55 05-08-2024
Гость (06:06:20 05-08-2024) Разнорабочий на стройке 3000 день, но надо работать.... Ой не ври.
00:03:01 05-08-2024
Опять нытье, опять бюджетники скулят. Надоело. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Либо в# заинтересованы в зарплате и вас никто в этом не ограничивает, прямо здесь, в Барнауле, на рабочей профессии можно поднимать свыше 100. И это не специальная профессия, наоборот, самая обычная. Либо вы будете лить елей, что другой профессии кроме как учитель начальных классов на одну ставку причем после ВУЗа, вы не хотите. Или вы охранник, или вы уборщица, или вы самая мелкая сошка-клерк в каком- нибудь занюханном муниципальном заведении, но ваше самосознание диктует вам никуда не уходить, ибо младший писарь - это ваше призвание. Как вы мне надоели, картонные дурилки, пишущие всякую гадость. Каждый человек достоин того уровня дохода, что он имеет. Не справедливости нет. Все закономерно.
08:49:15 05-08-2024
Гость (00:03:01 05-08-2024) Опять нытье, опять бюджетники скулят. Надоело. Вы либо крест... Если все окажутся на стройках, лечить тебя кто будет? И детей твоих учить? И да, вспомни свои слова с пожеланием тяжёлой физической работ, когда нагрянет шестой десяток ...
01:04:39 05-08-2024
Значит у кого то котлета стала толще и жирнее, а мы как давились капустой так и в том же объеме и жуем. Хотя вместе кушаем голубцы и они выросли почти на 20%)))
07:42:53 05-08-2024
На заводах с этих цифр зарплата только начинается. Да-да, в Барнауле есть заводы.
09:36:44 05-08-2024
Не где нечего не выросло, подняли оклад оклад на 3 тысячи, а остальное урезали как получал 23000 так и осталось, а во жкх заместо 10 процентов подняли на 16... Это у нас в Нижегородской области у работников гпс казенные учреждения государстаенной противопожарной службы
10:27:35 05-08-2024
Вы чë трындите, хватит уже бояться и ссать, выйдите на улицу в люди и сделайте опрос на камеру и покажите по ,, вести Алтай"
11:42:54 05-08-2024
Поло (10:27:35 05-08-2024) Вы чë трындите, хватит уже бояться и ссать, выйдите на улицу... Кто ж вам честно ответит. У нас на работе-то коллеги за соседними столами сидят, прибедняются, кто из них меньше получает (а я прекрасно знаю, кому сколько начислили, поверьте, легко в 2 раза занижают) , а вы хотите, чтобы незнакомым людям честно рассказали.