Средняя зарплата в Алтайском крае стала выше 54 тысяч рублей

За год она выросла почти на 20%

04 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

По итогам мая 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 54 197 рублей. Это на 5,9% выше предыдущего месяца и на 19,7% – мая 2023-го.

В то же время реальная средняя заработная плата с учетом инфляции подросла на 5,3 и 9,7% соответственно, отметили в Алтайкрайстате.

Ранее рассказали, что от 40 до 60% алтайских компаний платят зарплату "в конвертах". Причем некоторые выплачивают таким образом все суммы целиком.