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Средняя зарплата в Алтайском крае стала выше 54 тысяч рублей

За год она выросла почти на 20%

04 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com
Деньги / Источник фото: pxhere.com

По итогам мая 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 54 197 рублей. Это на 5,9% выше предыдущего месяца и на 19,7% – мая 2023-го.

В то же время реальная средняя заработная плата с учетом инфляции подросла на 5,3 и 9,7% соответственно, отметили в Алтайкрайстате.

Ранее рассказали, что от 40 до 60% алтайских компаний платят зарплату "в конвертах". Причем некоторые выплачивают таким образом все суммы целиком. 

Алтайский край зарплаты

Комментарии 38

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Коля

08:03:54 04-08-2024

Где что выросло... Как было год назад 22 так и осталось 22...

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Гость

17:04:47 04-08-2024

Коля (08:03:54 04-08-2024) Где что выросло... Как было год назад 22 так и осталось 22..... это только ваша вина

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Сергей

08:05:35 04-08-2024

Короче, все эти повышения, если конечно они были, съела инфляция.

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Гость

08:18:31 04-08-2024

Вы лучше напишите про среднюю зарплату в других регионах! Она ВЕЗДЕ РАСТЕТ! Посмотрите, насколько выросли цены на съемное жилье в крае, на ЖКХ, на услуги и продукты, посмотрите,как выросла ипотека.

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Гость

08:20:10 04-08-2024

А жизнь от этого, в Алтайском крае, стала лучше!?

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Гость

17:05:30 04-08-2024

Гость (08:20:10 04-08-2024) А жизнь от этого, в Алтайском крае, стала лучше!?... гораздо. вы вчера только приехали к нам или с Луны?!

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Гость

09:04:07 04-08-2024

Забыли добавить: "с подработками".

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Для Томенко

09:12:58 04-08-2024

Отлично, но не у всех, у нас в районной администрации у простых служащих с 1 января 2023 года задним числом осенью 23 проиндексировали на 3.1%, вот и вся прибавка.

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Гость

10:16:19 04-08-2024

В детсадовском возрасте мы выражали недоверие так: "Врать - как с...ть!"(ходить в туалет по большой нужде). Невоспитанно, конечно, но метко и ёмко!

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Статик

10:16:40 04-08-2024

А выплаты за участие в сво сидят в этой средней зарплате?

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Гость

17:06:13 04-08-2024

Статик (10:16:40 04-08-2024) А выплаты за участие в сво сидят в этой средней зарплате? ... нет

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Дима

10:35:44 04-08-2024

Средняя, Медианная, а РЕАЛЬНАЯ?

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Гость

11:02:22 04-08-2024

Может хватит каждую неделю писать о размере средней зарплаты? Только раздражаете, т.к. , те, кто читает данный ресурс, в основном такую зарплату не получают. И да, я знаю, как считается средняя зарплата. И, догадываюсь, насколько она высока у всякого рода госслужащих и властьимущих, чтобы средняя по краю, где подавляющая часть людей получает МРОТ, была на уровне 54 тысяч руб.

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Гость

17:07:10 04-08-2024

Гость (11:02:22 04-08-2024) Может хватит каждую неделю писать о размере средней зарплаты... хорошая зп не только у тех, о ком вы г7оворите. еще тыщщи спецов прекрасный имеют доход

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Гость

18:55:57 04-08-2024

Гость (17:07:10 04-08-2024) хорошая зп не только у тех, о ком вы г7оворите. еще тыщщи сп... Возможно. Я тоже себя считаю хорошим специалистом на своем рабочем месте, однако мой оклад - 26930 руб., и он не меняется ни на копейку уже третий год.

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Гость

20:45:44 04-08-2024

Гость (18:55:57 04-08-2024) Возможно. Я тоже себя считаю хорошим специалистом на своем р... ну ты себя и женщиной считать можешь - сейчас это модный европейский тренд. А вот если разнорабочий уже за 3 косаря на стройку не выходит, так расскажи нам, в чем ты специалист?

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Гость

23:00:05 04-08-2024

Гость (20:45:44 04-08-2024) ну ты себя и женщиной считать можешь - сейчас это модный евр... я женщина и есть, и не по европейскому тренду, а по рождению.

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Элен без ребят

11:26:00 04-08-2024

Амик, вы это пишите, чтобы развести холивар в комментах или зачем?

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Неработающий

11:31:37 04-08-2024

Свои подсчёты сами знаете куда! Поэтому и не работаю.

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Татьяна

12:08:47 04-08-2024

Как достали с этой средней зарплатой. Я госслужащая 27000р.

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Musik

15:58:42 04-08-2024

Татьяна (12:08:47 04-08-2024) Как достали с этой средней зарплатой. Я госслужащая 27000р.... Идейный, не иначе.
Я таких боюсь - из них знатные, судя по фурманову, комиссары выходят. Прллетериат лучше.

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Олег

13:47:56 04-08-2024

А где пометка о рекламе?

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Гость

13:48:57 04-08-2024

Шо, опять чиновнички задним числом себе зряплату повысили?

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Гость

15:06:49 04-08-2024

Интересно, а местным троллям, ноющим, что они получают 20 тыр, когда поднимут планку нытья до 25?

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Гость

16:08:33 04-08-2024

Гость (15:06:49 04-08-2024) Интересно, а местным троллям, ноющим, что они получают 20 ты... Когда налоговая начнет спрашивать среднюю официальную 54 т. р. Вот тогда и мелкие буржуа заноют. А пока проводят 10,20 остальное в конверте и себе в ПФР отчисления!

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Гость

17:28:04 04-08-2024

Вы что там опять пишите что средняя зарплата выросла на Алтае, нет такого понятия " средняя зарплата" и никогда не было, это придумали чиновники чтобы " дурить народ!!! Есть реальные зарплаты у народа, вот как-то так, а то что среднее - это бред!!

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Гость

17:31:22 04-08-2024

Вы что там опять пишите что средняя зарплата выросла на Алтае, нет такого понятия " средняя зарплата" и никогда не было, это придумали чиновники чтобы " дурить народ!!! Есть реальные зарплаты у народа, вот как-то так, а то что среднее - это бред!!

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Гость

17:43:37 04-08-2024

Да враньё очередное..

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АлтГУ

18:01:13 04-08-2024

Доцент университета, кандидат наук - 30 тыс./мес.

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Гость

06:06:20 05-08-2024

АлтГУ (18:01:13 04-08-2024) Доцент университета, кандидат наук - 30 тыс./мес.... Разнорабочий на стройке 3000 день, но надо работать.

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Гость

14:29:55 05-08-2024

Гость (06:06:20 05-08-2024) Разнорабочий на стройке 3000 день, но надо работать.... Ой не ври.

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Гость

00:03:01 05-08-2024

Опять нытье, опять бюджетники скулят. Надоело. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Либо в# заинтересованы в зарплате и вас никто в этом не ограничивает, прямо здесь, в Барнауле, на рабочей профессии можно поднимать свыше 100. И это не специальная профессия, наоборот, самая обычная. Либо вы будете лить елей, что другой профессии кроме как учитель начальных классов на одну ставку причем после ВУЗа, вы не хотите. Или вы охранник, или вы уборщица, или вы самая мелкая сошка-клерк в каком- нибудь занюханном муниципальном заведении, но ваше самосознание диктует вам никуда не уходить, ибо младший писарь - это ваше призвание. Как вы мне надоели, картонные дурилки, пишущие всякую гадость. Каждый человек достоин того уровня дохода, что он имеет. Не справедливости нет. Все закономерно.

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Чучмек

08:49:15 05-08-2024

Гость (00:03:01 05-08-2024) Опять нытье, опять бюджетники скулят. Надоело. Вы либо крест... Если все окажутся на стройках, лечить тебя кто будет? И детей твоих учить? И да, вспомни свои слова с пожеланием тяжёлой физической работ, когда нагрянет шестой десяток ...

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прохожий

01:04:39 05-08-2024

Значит у кого то котлета стала толще и жирнее, а мы как давились капустой так и в том же объеме и жуем. Хотя вместе кушаем голубцы и они выросли почти на 20%)))

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Гость

07:42:53 05-08-2024

На заводах с этих цифр зарплата только начинается. Да-да, в Барнауле есть заводы.

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Евгений

09:36:44 05-08-2024

Не где нечего не выросло, подняли оклад оклад на 3 тысячи, а остальное урезали как получал 23000 так и осталось, а во жкх заместо 10 процентов подняли на 16... Это у нас в Нижегородской области у работников гпс казенные учреждения государстаенной противопожарной службы

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Поло

10:27:35 05-08-2024

Вы чë трындите, хватит уже бояться и ссать, выйдите на улицу в люди и сделайте опрос на камеру и покажите по ,, вести Алтай"

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Гость

11:42:54 05-08-2024

Поло (10:27:35 05-08-2024) Вы чë трындите, хватит уже бояться и ссать, выйдите на улицу... Кто ж вам честно ответит. У нас на работе-то коллеги за соседними столами сидят, прибедняются, кто из них меньше получает (а я прекрасно знаю, кому сколько начислили, поверьте, легко в 2 раза занижают) , а вы хотите, чтобы незнакомым людям честно рассказали.

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