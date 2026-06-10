Ссора между отцом и сыном в Заринске закончилась трагедией

Потерпевший скончался на месте происшествия

10 июня 2026, 12:11, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Заринске 56-летнего местного жителя обвинили в убийстве собственного сына. Трагедия произошла во время совместного застолья, сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, 5 июня 34-летний мужчина пришел в гости к своему отцу. Во время встречи родственники распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт, причиной которого стал незначительный бытовой повод.

В ходе ссоры хозяин квартиры схватил нож и нанес сыну удар в область груди. Полученное ранение оказалось смертельным. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении жителя Заринска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине уже предъявлено обвинение.

По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по уголовному делу.