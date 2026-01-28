"Стал предметом фольклора". Власти Алтая объяснили, когда наконец достроят Худмузей

Госэкспертиза забраковала проект достройки Художественного музея Алтайского края, но его отправят на проверку вновь

28 января 2026, 15:10, Вячеслав Кондаков

Строящийся Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

Проект завершения строительства Художественного музея Алтайского края отправят на повторную экспертизу. Власти региона сделают все возможное, чтобы достроить важный культурный объект в ближайшие годы. Однако сейчас даже неизвестно, сколько средств необходимо, чтобы закончить работы. Об этом 28 января журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

Почему проект не прошел экспертизу?

26 января стало известно, что проект Худмузея не прошел экспертизу. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Документацию разработала компания "Век-Строй". Как пояснил Юрий Абдуллаев, пока у него нет информации, почему забраковали проект, но власти совместно с подрядчиком исправят ошибки и направят проект на повторную экспертизу. Когда это произойдет — чиновник не знает. Точные сроки станут известны, когда власти края поймут масштаб претензий со стороны экспертной комиссии. Это не только строительная, это еще и историко-культурная экспертиза.

Заместитель председателя правительства Алтайского края не скрывает, что история вокруг строительства музея стала поводом для насмешек среди жителей региона.

«Музей уже стал предметом фольклора. Среди блогеров, журналистов и так далее. Мы серьезно относимся к этому объекту, который действительно стал долгостроем. Во время таких масштабных работ всегда появляются проблемы, которые необходимо решать. Губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии в конце 2025 года заявил, что музей будет обязательно достроен», — отметил Юрий Абдуллаев.

По его словам, за такие проекты, как Худмузей, берутся далеко не все подрядчики, а по сути — единицы. Речь идет о компаниях и архитектурных мастерских, которые имеют лицензию на работы на объектах культурного наследия. В регионе их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Юрий Абдуллаев уверен, то, что проект Художественного музея не получил положительного заключения Госэкспертизы с первого раза, нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Это достаточно распространенная ситуация для объектов культурного наследия.

После того как проект все же пройдет экспертизу, будет понятно, сколько средств необходимо на завершение строительства. Кроме того, станут известны сроки. Скорее всего, на достройку потребуется не меньше трех-четырех лет, а стоимость может составить миллиард рублей.

Что известно о строительстве музея?

Напомним, строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.

Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.