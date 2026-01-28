"Стал предметом фольклора". Власти Алтая объяснили, когда наконец достроят Худмузей
Госэкспертиза забраковала проект достройки Художественного музея Алтайского края, но его отправят на проверку вновь
28 января 2026, 15:10, Вячеслав Кондаков
Проект завершения строительства Художественного музея Алтайского края отправят на повторную экспертизу. Власти региона сделают все возможное, чтобы достроить важный культурный объект в ближайшие годы. Однако сейчас даже неизвестно, сколько средств необходимо, чтобы закончить работы. Об этом 28 января журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.
Почему проект не прошел экспертизу?
26 января стало известно, что проект Худмузея не прошел экспертизу. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Документацию разработала компания "Век-Строй". Как пояснил Юрий Абдуллаев, пока у него нет информации, почему забраковали проект, но власти совместно с подрядчиком исправят ошибки и направят проект на повторную экспертизу. Когда это произойдет — чиновник не знает. Точные сроки станут известны, когда власти края поймут масштаб претензий со стороны экспертной комиссии. Это не только строительная, это еще и историко-культурная экспертиза.
Заместитель председателя правительства Алтайского края не скрывает, что история вокруг строительства музея стала поводом для насмешек среди жителей региона.
«Музей уже стал предметом фольклора. Среди блогеров, журналистов и так далее. Мы серьезно относимся к этому объекту, который действительно стал долгостроем. Во время таких масштабных работ всегда появляются проблемы, которые необходимо решать. Губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии в конце 2025 года заявил, что музей будет обязательно достроен», — отметил Юрий Абдуллаев.
По его словам, за такие проекты, как Худмузей, берутся далеко не все подрядчики, а по сути — единицы. Речь идет о компаниях и архитектурных мастерских, которые имеют лицензию на работы на объектах культурного наследия. В регионе их можно пересчитать по пальцам одной руки.
Юрий Абдуллаев уверен, то, что проект Художественного музея не получил положительного заключения Госэкспертизы с первого раза, нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Это достаточно распространенная ситуация для объектов культурного наследия.
После того как проект все же пройдет экспертизу, будет понятно, сколько средств необходимо на завершение строительства. Кроме того, станут известны сроки. Скорее всего, на достройку потребуется не меньше трех-четырех лет, а стоимость может составить миллиард рублей.
Что известно о строительстве музея?
Напомним, строительство Художественного музея было в очередной раз заморожено весной 2024 года из-за проблем с проектно-сметной документацией. Строительство объекта стартовало еще в 2012 году, однако на данный момент он готов только на 62%. В алтайском Минстрое заявляли, что без корректировки проектно-сметной документации работы на объекте не продолжатся.
Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ", которая возводила музей. Договор с фирмой расторгли, работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом – в конце 2023-го, однако этого так и не произошло и сейчас проект заморожен. Подробнее можно прочитать по ссылке.
15:18:11 28-01-2026
А что, за 13 лет, так и не удалось найти виновника фольклора?
15:27:00 28-01-2026
Гость (15:18:11 28-01-2026) А что, за 13 лет, так и не удалось найти виновника фольклора... Ну не могут же они сами себя найти
15:26:35 28-01-2026
Странные заявления от чиновника - он не знает почему не пройдена экспертиза. Заключение экспертизs уже есть, там все написано, а он не знает :-) Он точно занимает свое место ?
16:35:59 28-01-2026
Гость (15:26:35 28-01-2026) Странные заявления от чиновника - он не знает почему не прой... Он сослался на слова Томенко. Спрятался за спину если перевести на детский.
15:36:28 28-01-2026
Юрий Абдуллаев редкостный враль. "Мало кто готов взяться за проект". Чушь, просто участие в "конкурсе" всем понятно,чем кончится. Поэтому, вменяемые проектировщики туда и не лезут.
16:30:18 28-01-2026
Гость (15:36:28 28-01-2026) Юрий Абдуллаев редкостный враль. "Мало кто готов взяться за ... Совершенно точно подмечено. С третьего раза закупка была отыграна, и то «Век-строй» по доброте душевной взял, потому что уговорили.
15:41:57 28-01-2026
То есть художества с бюджетными средствами - есть, а музея художеств - до сих пор нет?
15:58:36 28-01-2026
Как потерять такую кормушку в центре города: там, наверное, все родственники оформлены кто смотрителями зала, кто охранниками, а кто - то ведет летопись реставрации и охраняет архивы с несостоявшимися проектами.
16:08:13 28-01-2026
Гость (15:58:36 28-01-2026) Как потерять такую кормушку в центре города: там, наверное, ... музей во всю работает. гугл в помощь. в другом здании.
17:25:56 28-01-2026
Гость (16:08:13 28-01-2026) музей во всю работает. гугл в помощь. в другом здании. ... А нам не надо в другом здании.
Нам надо в этом здании.
И Ленина верните на площадь Октября.
Ленин - вождь мирового пролетариата, понятно почему проклятые буржуины его снесли.
17:43:12 28-01-2026
Гость (16:08:13 28-01-2026) музей во всю работает. гугл в помощь. в другом здании. ... в другом здании
тогда это здание зачем? Можно еще лет 20 "строить"
19:01:52 28-01-2026
Гость (16:08:13 28-01-2026) музей во всю работает. гугл в помощь. в другом здании. ... Точно.))) У вас есть очень хорошая многокомнатная квартира, а вы живёте в хостеле. Классная логика.)))))
16:25:57 28-01-2026
Столько лет строят "с нуля", что уже стал объектом культурного наследия?
08:28:21 29-01-2026
ДМВ (16:25:57 28-01-2026) Столько лет строят "с нуля", что уже стал объектом культурно... Точно, в Мариуполе, музей за 2 года восстановили с нуля.... Да ещё какой, загляденье. А тут, столько лет строят и конца никто не видит.
16:55:17 28-01-2026
"Губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии в конце 2025 года заявил, что музей будет обязательно достроен", но не уточнил в каком веке.
18:59:19 28-01-2026
Даже смеяться грустно. Всё-таки министерство культуры края очень красиво всё сделало - художественный музей принадлежит минкульту, а за строительство они не отвечают. НИ КАК. Браво!))))))
20:03:15 28-01-2026
Редакция!!! А вот все эти мнения читают чиновники или "комментарии"только для вашего рейтинга?))))))
Ну интересно же.)))))))
20:25:47 28-01-2026
А ведь совсем недавно писали о очередной стройке века- музыкальной школе за кучу миллионов денег, хотя с музеем до конца не разобрались. Снести его и сделать крутую зеленую зону в центре города. Убежден, все будут рады такому решению! А деньги, так они уже освоены, что их жалеть.
23:07:03 28-01-2026
Гость (20:25:47 28-01-2026) ..Снести его и сделать крутую зеленую зону в центре города. Убежден, все будут рады такому решению!. Ага, щас! Чо не предлагаешь снести "Столичный" и сделать крутую зеленую зону? Вот действительно была бы радость! Одной архитектурной нелепостью было бы меньше в городе!
23:30:47 28-01-2026
Гость (20:25:47 28-01-2026) А ведь совсем недавно писали о очередной стройке века- музык... Вы глупость сказали. Знаете сколько пользы и денег приносит правленый музей? Про Эрмитаж слышали?
22:41:49 28-01-2026
И ляжет эксплуатация это чудо- музея тяжким бременем на городской бюджет. Текущий, капитальный ремонты, отопление и кондиционирование потребуют хороших денег. Это ведь не гараж какой-то, а дорогие картины, и прочая инсталляция требуют к себе ответственного подхода по температурным и влажностным параметрам.
00:21:38 29-01-2026
Гость (22:41:49 28-01-2026) И ляжет эксплуатация это чудо- музея тяжким бременем на горо... Вот и всё - виновник найден: город не хочет этого затратного музея на своём скромном балансе и изыскивает всякие способы, чтобы затянуть строительство. Да это Афера Века.
11:44:14 29-01-2026
Гость (22:41:49 28-01-2026) И ляжет эксплуатация это чудо- музея тяжким бременем на городской бюджет.... Мягкое с теплым не путайте!!! Или всерьез считаете что все здания что находятся в городе отвечает и содержит город!?
10:06:52 29-01-2026
А почему у народа не спросить может правда дешевле будет парк хороший сделать.
11:00:45 29-01-2026
Ведь всем понятно,как предыдущие деньги на музей"освоены"-растащены,расхищены и никто не понёс ответственности.За такие дела когда то расстреливали и садили за решётку.
15:06:42 29-01-2026
Гость (11:00:45 29-01-2026) Ведь всем понятно,как предыдущие деньги на музей"освоены"-ра... Уточните пожалуйста : сначала расстреливали и следом садили ИЛИ наИборот ?