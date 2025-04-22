Стало известно, где и когда простятся с погибшей учительницей Ольгой Залит

Церемония прощания пройдет 23 апреля в Новоалтайске

22 апреля 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22

В Новоалтайске состоится церемония прощания с погибшей учительницей Ольгой Залит, которую полтора месяца искали волонтеры. Об этом сообщил ее сын Даниил на своей странице во "ВКонтакте".

Прощание с Ольгой пройдет 23 апреля в 13:00 по адресу: Вагоностроительная, 1а.

Учительницу музыки из Зудилово, пропавшую 4 марта, волонтеры искали полтора месяца. 19 апреля тело женщины обнаружили в Березовке, где ее и видели в последний раз. Причину ее смерти установят по результатам экспертизы.

Напомним, 4 марта 49-летняя Ольга Залит отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, но на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла. Ее искали более сотни человек, которые распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".