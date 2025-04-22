Стало известно, где и когда простятся с погибшей учительницей Ольгой Залит
Церемония прощания пройдет 23 апреля в Новоалтайске
22 апреля 2025, 13:20, ИА Амител
В Новоалтайске состоится церемония прощания с погибшей учительницей Ольгой Залит, которую полтора месяца искали волонтеры. Об этом сообщил ее сын Даниил на своей странице во "ВКонтакте".
Прощание с Ольгой пройдет 23 апреля в 13:00 по адресу: Вагоностроительная, 1а.
Учительницу музыки из Зудилово, пропавшую 4 марта, волонтеры искали полтора месяца. 19 апреля тело женщины обнаружили в Березовке, где ее и видели в последний раз. Причину ее смерти установят по результатам экспертизы.
Напомним, 4 марта 49-летняя Ольга Залит отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, но на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла. Ее искали более сотни человек, которые распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
15:05:43 22-04-2025
Ну что ж, яжмамки, радуйтесь! Довели человека до душевной болезни, а потом и до такого исхода! Еще поди совести хватит на похороны прийти? И не сомневаюсь! Родным и близким соболезнования.
17:02:37 22-04-2025
Гость (15:05:43 22-04-2025) Ну что ж, яжмамки, радуйтесь! Довели человека до душевной бо...
Тебе уже всё понятно без суда и следствия - тебя не проведёшь!