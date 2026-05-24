В Павловске огонь повредил крышу дома и легковушку

24 мая 2026, 09:06, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

За сутки 23 мая в Алтайском крае произошло 27 пожаров, шесть из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.



В частности, вечером пожар вспыхнул в райцентре Павловск. На момент прибытия спасателей открытым огнем горели надворные постройки и кровля частного жилого дома.

Площадь пожара составила около 110 "квадратов". Огонь повредил крышу, потолочные перекрытия в доме и надворных постройках, а также кузов легкового автомобиля в гараже. На месте работали 12 пожарных на пяти единицах техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.