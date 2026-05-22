Ночной пожар в пятиэтажке Рубцовска вынудил жильцов покинуть квартиры

В результате происшествия никто не пострадал

22 мая 2026, 13:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске ночью 22 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Октябрьской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек.

На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пожар удалось быстро ликвидировать на площади около двух квадратных метров.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.