Ночной пожар в пятиэтажке Рубцовска вынудил жильцов покинуть квартиры
В результате происшествия никто не пострадал
22 мая 2026, 13:32, ИА Амител
Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Рубцовске ночью 22 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Октябрьской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек.
На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пожар удалось быстро ликвидировать на площади около двух квадратных метров.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.
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