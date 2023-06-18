Стекло выпало на ходу из барнаульского трамвая
В результате случившегося никто не пострадал
18 июня 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле из вагона трамвая на ходу вывалилось стекло. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, все произошло на улице Советской Армии. Стекло выпало из вагона трамвая № 7.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле двое мужчин устроили драку в трамвае. В результате потасовки дебоширы выбили окно.
21:03:29 18-06-2023
Хорошо хоть они вообще ещё ездят.