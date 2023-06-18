Стекло выпало на ходу из барнаульского трамвая

В результате случившегося никто не пострадал

18 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле из вагона трамвая на ходу вывалилось стекло. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, все произошло на улице Советской Армии. Стекло выпало из вагона трамвая № 7.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двое мужчин устроили драку в трамвае. В результате потасовки дебоширы выбили окно.