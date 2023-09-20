Стена обрушилась на спасателей и жильцов в Балашихе при поисковых работах
Обломки упали туда, где находились мама с пятилетней дочкой. Их крики больше не слышно
20 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
В Балашихе стена девятиэтажного дома обрушилась на группу спасателей во время поисковых работ, сообщает Telegram-канал Shot.
"Два спасателя МЧС госпитализированы, еще двоих сейчас пытаются достать из-под завалов. У одного из пострадавших спасателей переломы рук и ног", – отмечает канал.
Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы бетонными плитами мама с пятилетней дочкой. До этого они звали на помощь.
"Их крики больше не слышно", – уточняется в сообщении.
Напомним, газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали. Самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах. По последним данным, число погибших увеличилось до четырех.
16:11:16 20-09-2023
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