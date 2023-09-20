Стена обрушилась на спасателей и жильцов в Балашихе при поисковых работах

Обломки упали туда, где находились мама с пятилетней дочкой. Их крики больше не слышно

20 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

В Балашихе стена девятиэтажного дома обрушилась на группу спасателей во время поисковых работ, сообщает Telegram-канал Shot.

"Два спасателя МЧС госпитализированы, еще двоих сейчас пытаются достать из-под завалов. У одного из пострадавших спасателей переломы рук и ног", – отмечает канал.

Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы бетонными плитами мама с пятилетней дочкой. До этого они звали на помощь.

"Их крики больше не слышно", – уточняется в сообщении.

Напомним, газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали. Самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах. По последним данным, число погибших увеличилось до четырех.