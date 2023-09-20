Тела достали из-под завалов. Видео из Балашихи, где произошел взрыв в жилом доме

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

20 сентября 2023, 13:43, ИА Амител

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в Балашихе, среди них – женщина, которую придавило обломками, сообщает Mash.

Газ взорвался примерно в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали. Повреждено не менее 10 квартир, самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах, есть угроза обвала пятого и шестого этажей.

Одного из пострадавших при взрыве спасатели достали из квартиры на первом этаже. Мужчина был весь в крови. Под завалами находится ребенок, к нему сейчас пробираются спасатели.

Как уточняет Shot, из-под завалов достали мать с ребенком, им оказывают помощь.

"С этажей, где был эпицентр, бетонные плиты рухнули на нижние. Там могут быть заблокированы люди", – говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место приехал глава Балашихи Сергей Юров.