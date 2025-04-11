Стоимость лида уже не та. Что изменилось в таргетинговой рекламе и как подобрать канал?

Эксперт рассказала, как себя вести с пользователями

11 апреля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrpoSQ

Социальные сети. Гаджеты. Интернет / Фото: freepik.com

Интернет-продвижение не стоит на месте. Регулярно появляются новые платформы и инструменты, меняются алгоритмы. К последнему компаниям приходится адаптироваться максимально быстро, чтобы не "сливать" вложенные бюджеты. В Digital-агентстве Zavod* рассказали, что изменилось в одном из самых популярных инструментов – таргетированной рекламе. А популярен он, потому что гарантированно приносит охваты, подписки, лиды и при этом предоставляет подробную аналитику в один клик.

Таргетинг в разных каналах

"Если люди не видят вашу рекламу, значит, они видят рекламу ваших конкурентов. Поэтому не удивляйтесь, что покупают у других, а не у вас", – отметила интернет-маркетолог Digital-агентства Zavod Юлия Шмелькова.Таргетированная реклама бывает разной. Причем не только по форматам, но и каналам, по которым она захватывает внимание потенциальной целевой аудитории:

Яндекс Директ – сейчас происходит усиление контекстного таргетинга с расширением возможностей для персонализированной рекламы;

VK* Реклама – акцент на нативные форматы, клипы в сообществах, AI*-рекомендации и интеграцию с сообществами;

Telegram Ads* – таргетинг на основе интересов и активности пользователей;

TikTok* и Reels* – лидеры в видеорекламе с гибкими инструментами продвижения;

Яндекс Бизнес – вариант для первой точки входа, особенно актуален для малого бизнеса. Можно настроить таргет на карточку компании при условии, что у бизнеса есть физическая точка, куда клиенты могут дойти;

рекламный кабинет "Озон" (для всех, кто не является продавцом) – нет ботов, только реальные люди, которые приходят за покупками. Таргетинг работает больше на узнаваемость бренда.

При этом нужно понимать, что пользователи стали в разы искушеннее. Поэтому стандартные креативы, как показывает практика, в рекламе уже не дают таких хороших результатов, как раньше.

Сейчас AI-алгоритмы предпочитают динамичные, персонализированные креативы, адаптируемые под каждого пользователя. Поэтому если есть возможность вложиться в качественный видеопродакшн или моушн-дизайн, то однозначно запускайте более цепляющий контент.

Но если есть сомнения, что лучше сыграет на вашу аудиторию, то лучше проконсультироваться со специалистом. Так как для каждой сферы бизнеса эффективность тех или иных креативов может разниться.

Digital-агентство Zavod также обращает внимание, что из-за роста конкуренции в таргетинге и изменений в алгоритмах стоимость привлечения клиентов для целевых запросов могла вырасти. Не волнуйтесь, это вполне адекватная реакция рынка на происходящее, которая не говорит о потере качества рекламы.

"Понимание своей аудитории – первый шаг к тому, чтобы она поняла, зачем ей вы. Поэтому в погоне за креативами не забывайте проводить качественную аналитику как своих покупателей и конкурентов, так и актуальных трендов, учитывающих сценарии поведения пользователей и действующие алгоритмы", – подытожила интернет-маркетолог.

Digital-агентство Zavod

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WhatsApp**: +7-983-173-99-48

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** WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России

Фото: freepik.com

ИП Шаповалова А. Д.

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