Стоимость проезда повысят до 40 рублей на двух маршрутах в Рубцовске

Перевозчики объяснили свое решение ростом цен на горюче-смазочные материалы и необходимостью повышать зарплаты

10 декабря 2024, 15:51, ИА Амител

Автобус и пассажиры / Фото: amic.ru

В Рубцовске повысят до 40 рублей стоимость проезда на двух маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, – № 1т и 14, сообщает "Местное время".

"С 15 декабря – № 1т, с 18 декабря – № 14. Цена одной поездки составит 40 рублей. Соответствующие уведомления перевозчики направили в администрацию города", – отмечает издание.

Повышение стоимости проезда перевозчики объяснили ростом цен на горюче-смазочные материалы, ремонт и обслуживание. Также сослались на необходимость повышать зарплаты работникам.

Напомним, в Барнауле перевозчики на нерегулируемых маршрутах № 18, 27, 144 планируют с 16 декабря повысить стоимость проезда до 45 рублей.

Отметим, что перевозчики, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, самостоятельно устанавливают цены на проезд в соответствии с действующим законодательством.