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Стоимость проезда повысят до 40 рублей на двух маршрутах в Рубцовске

Перевозчики объяснили свое решение ростом цен на горюче-смазочные материалы и необходимостью повышать зарплаты

10 декабря 2024, 15:51, ИА Амител

Автобус и пассажиры / Фото: amic.ru
Автобус и пассажиры / Фото: amic.ru

В Рубцовске повысят до 40 рублей стоимость проезда на двух маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, – № 1т и 14, сообщает "Местное время".

"С 15 декабря – № 1т, с 18 декабря – № 14. Цена одной поездки составит 40 рублей. Соответствующие уведомления перевозчики направили в администрацию города", – отмечает издание.

Повышение стоимости проезда перевозчики объяснили ростом цен на горюче-смазочные материалы, ремонт и обслуживание. Также сослались на необходимость повышать зарплаты работникам.

Напомним, в Барнауле перевозчики на нерегулируемых маршрутах № 18, 27, 144 планируют с 16 декабря повысить стоимость проезда до 45 рублей.

Отметим, что перевозчики, работающие на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, самостоятельно устанавливают цены на проезд в соответствии с действующим законодательством.

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей

В администрации города подчеркнули, что поднятие стоимости проезда на 10 рублей существенно для барнаульцев
НОВОСТИОбщество
Рубцовск цены общественный транспорт тарифы

Комментарии 2

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Гость

17:32:20 10-12-2024

В нищающем городе на всё растут цены.

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Гость

17:33:47 10-12-2024

Вначале растет ставка, потом доллар, потом энергоресурсы и остальное все по цепочке, сейчас ещё на электричество цену поднимут и опять рост цен на все.

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