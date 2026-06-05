Стоматолог рассказала, как защитить от кариеса зубы ребенка
Профилактика начинается еще до рождения ребенка
05 июня 2026, 15:30, ИА Амител
Уходу за зубами нужно уделять особое внимание с самого раннего возраста. Такой простой совет, как пишет "Om1 Омск", дала детский врач-стоматолог Городской стоматологической поликлиники № 3 Ирина Кузнецова. А самое главное — профилактика начинается еще до рождения ребенка.
«Будущая мама должна привести в порядок полость рта, так как наличие хронических очагов инфекции может повлиять на формирование молочных и постоянных зубов», — отметила врач.
Ухаживать за зубами ребенка необходимо с появления первого зуба. Для этого можно использовать силиконовые щетки, надетые на палец, или специальные салфетки.
С увеличением количества молочных зубов можно перейти на чистку зубной щеткой, подобранной по возрасту и состоянию эмали. Зубная паста также должна соответствовать возрасту ребенка.
Для предупреждения кариеса рекомендуется регулярная профессиональная чистка у стоматолога. Количество процедур определяется индивидуально, в среднем — один раз в три месяца.
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