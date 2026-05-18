Врачи рассказали, почему возникает гипертония и при каком давлении нужно бить тревогу
Также напомнили, что при высоком давлении повышается риск инсульта
18 мая 2026, 13:28, ИА Амител
Артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно, поэтому многие люди могут не знать о повышенном давлении. Об этом рассказала главврач омского Клинического кардиологического диспансера Ольга Кореннова, пишет "Om1 Омск".
«Артериальная гипертензия возникает по причине нарушения функции эндотелия, который выстилает изнутри всю сердечно-сосудистую систему. При постоянном повышении давления системно поражаются органы-мишени: сердце, головной мозг, а со временем может сформироваться почечная недостаточность», — подчеркнула Кореннова.
Поэтому при давлении 140/90 мм рт. ст. необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы подобрать лечение и снизить риск осложнений.
Чтобы снизить риски появления гипертонии, нужно регулярно измерять давление, отказаться от вредных привычек, больше двигаться, следить за весом и питанием. Также важно ограничить потребление соли — не более пяти граммов в день с учетом той, которая уже содержится в готовых продуктах.
Среди основных факторов риска врачи называют хронический стресс, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, наследственность и чрезмерное потребление соли.
Как указала заведующая региональным сосудистым центром БСМП № 1 Анна Сукончик, основной возраст пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения составляет 55–65 лет, однако в последнее время инсульты и инфаркты "молодеют".
При подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Распознать это состояние помогают следующие симптомы:
- улыбка становится асимметричной;
- движение одной конечности ослабевает;
- нарушается артикуляция.
До приезда врачей человека нужно уложить на бок с приподнятой головой и не давать ему никаких лекарств.
Ранее завотделением острых нарушений мозгового кровообращения Краевой клинической больницы Сергей Федянин рассказал amic.ru, как уберечься от инсульта и как его вовремя распознать, если он случился. Ведь у врачей есть лишь четыре с небольшим часа, чтобы спасти пораженный участок мозга.
14:31:59 18-05-2026
В прошлом году промочил ноги, остудил почки. Давление подскочило до 220. 2 дня пил почечный чай, давление нормализовалось.
16:13:09 18-05-2026
тут 3 совета
1. все время физически двигаться. В движении жизнь
2. временами стоять на голове. Хотя бы по 2 минуты в день
3. вечером рукой тереть пятки. Можно как японцы делают -бить палочкой по пяткам