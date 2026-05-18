Также напомнили, что при высоком давлении повышается риск инсульта

18 мая 2026, 13:28, ИА Амител

Врач измеряет давление пациенту / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно, поэтому многие люди могут не знать о повышенном давлении. Об этом рассказала главврач омского Клинического кардиологического диспансера Ольга Кореннова, пишет "Om1 Омск".

«Артериальная гипертензия возникает по причине нарушения функции эндотелия, который выстилает изнутри всю сердечно-сосудистую систему. При постоянном повышении давления системно поражаются органы-мишени: сердце, головной мозг, а со временем может сформироваться почечная недостаточность», — подчеркнула Кореннова.

Поэтому при давлении 140/90 мм рт. ст. необходимо как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы подобрать лечение и снизить риск осложнений.

Чтобы снизить риски появления гипертонии, нужно регулярно измерять давление, отказаться от вредных привычек, больше двигаться, следить за весом и питанием. Также важно ограничить потребление соли — не более пяти граммов в день с учетом той, которая уже содержится в готовых продуктах.

Среди основных факторов риска врачи называют хронический стресс, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, наследственность и чрезмерное потребление соли.

Как указала заведующая региональным сосудистым центром БСМП № 1 Анна Сукончик, основной возраст пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения составляет 55–65 лет, однако в последнее время инсульты и инфаркты "молодеют".

При подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Распознать это состояние помогают следующие симптомы:

улыбка становится асимметричной;

движение одной конечности ослабевает;

нарушается артикуляция.

До приезда врачей человека нужно уложить на бок с приподнятой головой и не давать ему никаких лекарств.

Ранее завотделением острых нарушений мозгового кровообращения Краевой клинической больницы Сергей Федянин рассказал amic.ru, как уберечься от инсульта и как его вовремя распознать, если он случился. Ведь у врачей есть лишь четыре с небольшим часа, чтобы спасти пораженный участок мозга.